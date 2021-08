Este domingo 15 de agosto, Alexandra Hörler se sumó al panel de comentaristas de “Equipo F”, producción 100% peruana transmitida por el canal internacional deportivo ESPN. El ingreso de la periodista fue bien recibido por sus compañeros durante el programa, quienes no dudaron en darle la bienvenida y la sumaron al debate del clásico entre Alianza Lima vs. Universitario, que se jugará este miércoles 18 de agosto.

“Nosotros estamos muy felices de tener a partir de esta noche a Alexandra Hörler. Bienvenida” mencionó Peter Arévalo, quien estuvo al mando la conducción, ante la ausencia de Erick Osores.

“Es un placer compartir programa con todos ustedes, sé que va a ser bastante divertido” recalcó el domingo en vivo. Sin embargo, el debate no se hizo esperar, dado que a los minutos de iniciado el programa, el exfutbolista Percy Olivares cuestionó la opinión de Hörler, quien considera que Alianza Lima llega mejor que su rival al próximo clásico.

“A Alianza yo no lo veo tan sólido como dicen. Yo puedo entender ese comentario de la gente en la calle, pero de nosotros, que aparentemente somos gente de fútbol, me parece un poco insípido el concepto de decir: juega bien porque ganó, yo no”, mencionó Percy Olivares; mientras que Hörler dio como favorito al conjunto íntimo. “ Me parece que Alianza, tanto en ofensiva como defensiva, está mucho mejor que Universitario ”, señaló.

Cabe resaltar que “Equipo F” de ESPN comparte, durante la transmisión, los más diversos temas de debate futbolístico con la participación de especialistas de reconocida trayectoria dentro y fuera de la cancha. El staff está compuesto por Erick Osores, Percy Olivares, Julinho, Peter Arévalo y Jorge Espejo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.