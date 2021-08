¿A qué hora es el partido Independiente Santa Fe vs. La Equidad? Este lunes 16 de agosto, dos equipos capitalinos necesitados de triunfos se enfrentan por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2021-II del fútbol colombiano. Leones y aseguradores luchan por escalar posiciones en un duelo a disputarse en El Campín de Bogotá, con transmisión en directo de Win Sports+ y la cobertura online minuto a minuto de La República Deportes.

Tanto Santa Fe como La Equidad se ubican en la parte baja de la tabla (puestos 17 y 18, respectivamente), bastante distantes de los líderes. No obstante, el Cardenal halla motivos para sonreír debido al reciente triunfo 2-1 obtenido en el clásico ante Millonarios. Ahora, recibirá a un club con el que no ha perdido hace más de dos años, aunque deberá hacerlo sin público en las tribunas norte y sur como sanción por los incidentes presentados en el partido con Nacional.

¿A qué hora juega Independiente Santa Fe vs. La Equidad?

El encuentro Independiente Santa Fe vs. La Equidad inicia a las siguientes horas, según el país:

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C.): 8.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (martes 17).

¿Qué canal transmite el partido Independiente Santa Fe vs. La Equidad?

El compromiso Independiente Santa Fe vs. La Equidad podrá verse en los siguientes canales:

Colombia: Win Sports+, Win Sports Online

Internacional: Fanatiz International

¿Dónde ver Independiente Santa Fe vs. La Equidad EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por internet de este partido por la Liga BetPlay 2021-II estará a cargo de Win Sports Online en Colombia y de Fanatiz en otros países. También podrás seguir las acciones del Independiente Santa Fe vs. La Equidad EN VIVO ONLINE y sin costo a través de La República Deportes, que te traerá una amplia cobertura del duelo, con el minuto a minuto y todos los goles.

Posible alineación del Independiente Santa Fe vs. La Equidad

Independiente Santa Fe: Castellanos; Delgado, Villalba, Torijano, Herrera; Osorio, Pedroza, Mejía, Velásquez; Ramos y Dinolis.

La Equidad: Bonilla; Arboleda, Pestaña, García, Correa; Lima, Castro, Moreno; Mantilla, Valdés y Torralvo.

Pronóstico del partido Independiente Santa Fe vs. La Equidad

Independiente Santa Fe llega a este partido tras conseguir su primera victoria en la Liga BetPlay-II, con un 2-1 en el clásico ante Millonarios. No obstante, perdió sus tres choques anteriores y se ubica en el puesto 17 con 3 puntos, algo alejado de los líderes (Atlético Nacional es primero con 13 puntos). El triunfo sobre los albiazules también significó el fin de la racha de 11 cotejos sin ganar para los dirigidos por Harold Rivera.

La Equidad no está mejor en lo que va del campeonato: con dos empates y dos derrotas, se ubica en la posición 18 con solo dos puntos. En su encuentro anterior, el elenco al mando de Alexis García igualó sin goles de local con DIM, y no gana por el torneo local desde el 25 de abril, cuando se impuso 1-0 a Nacional de Medellín por la ida de cuartos de la Liga 2021-II. Asimismo, el Verde Capitalino no le gana a los Leones desde octubre de 2018.

Independiente Santa Fe vs. La Equidad: historial de partidos

A lo largo de su historia, ambos conjuntos se han enfrentado 56 veces: el Cardenal ganó en 29 ocasiones, los aseguradores en 14 y hubo 13 empates. Revisa a continuación cómo quedaron los últimos cinco duelos de Independiente Santa Fe vs. La Equidad:

18.04.2021: La Equidad 1-2 Independiente Santa Fe – Liga BetPlay 2021-I

12.12.2020: Independiente Santa Fe 2-1 La Equidad – Semifinales Liga BetPlay 2020

05.12.2020: La Equidad 1-1 Independiente Santa Fe – Semifinales Liga BetPlay 2020

15.10.2020: Independiente Santa Fe 1-0 La Equidad – Liga BetPlay 2020

06.10.2019: La Equidad 0-3 Independiente Santa Fe - Torneo Finalización 2019

¿Dónde se jugará el partido Independiente Santa Fe vs. La Equidad?

El escenario del Independiente Santa Fe vs. La Equidad será el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá (Colombia).

