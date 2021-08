A una semana de lo que será WWE Summerslam 2021, La República conversó en exclusiva con uno de los luchadores que tiene una historia especial con este evento. Finn Bálor ganó el título universal en la edición del 2016; sin embargo, tuvo que entregarlo al día siguiente por una lesión. Cinco años después, el irlandés cuenta cómo buscará recuperar el campeonato que nunca perdió, sin importarle si debe pasar por encima de Roman Reigns o John Cena.

¿Qué recuerdo te trae Summerslam 2016?

Obviamente fue un gran momento en mi carrera. No resultó exactamente como yo hubiera querido, pero a partir de ahí crecí como persona y como luchador. Aprendí mucho de eso. Fue un momento tan grande que la gente sigue hablando de ello. Y c reo que este Summerslam puede ser la oportunidad de cerrar ese capítulo .

Estuviste a punto de firmar el contrato y ahora la oportunidad de enfrentar a Roman Reigns es para John Cena...

Sí, el contrato ya estaba escrito. Era Roman Reigns vs. Finn Bálor; mi nombre estaba ahí. El contrato fue firmado por John (Cena) pero no sé si eso asegure la oportunidad titular en Summerslam. Ciertamente tengo algo que arreglar con Cena, la lucha anunciada es Reigns vs. Cena, pero aún queda un programa de SmackDown, así que haré todo en mi poder por cambiar eso.

¿Cómo te suena una triple amenaza entre Bálor, Cena y Reigns?

Todo suena bien, así sea mano a mano con Roman Regins, o si tengo que derrotar a Cena para llegar a Reigns. Lo que WWE quiera ponerme en el camino para recuperar mi título lo haré.

¿Volveremos a ver en algún momento al ‘Demon King’?

Estoy seguro que en el futuro lo volveremos a ver , pero ahora me siento muy cómodo con mis actuaciones en el ring. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, así que no siento la necesidad de cambiar por el momento, pero, nunca digas nunca.

¿Qué tiene que suceder para que el ‘Demon King’ aparezca?

Algo tiene que cambiar. En la vida no puedes repetir las mismas cosas y esperar resultados distintos. En el pasado, para mí significó cambiar de marca (RAW, SD o NXT); por ejemplo, el cambio es lo que hace que una distinta versión de mí pueda surgir.

¿A qué se debió que estuviste los últimos dos años de vuelta en NXT?

Siento que estaba asumiendo un nuevo reto. Ya llevaba buen tiempo en RAW y SmackDown enfrentándome a los mismos rivales. En ese momento había varios luchadores en NXT a los que no me había enfrentado, como Adam Cole, Pete Dunne, Kyle O’reilly, Matt Riddle. Siento que enfrentarlos sacó lo mejor de mí y mi regreso a SD fue por la misma razón, para enfrentar a tipos como Cena y Reigns.

¿NXT es ya una tercera marca?

Absolutamente. Siento que en mi primera etapa en NXT se sentía como una marca de desarrollo, que te preparaba para RAW o SmackDown. En el tiempo que no estuve creció mucho y para el momento que regresé ya era una tercera marca independiente. Todo eso es mérito de los luchadores, tipos como Johnny Gargano y Tommaso Ciampa que ayudaron a construir lo que NXT es ahora. Además, beneficia a tipos como Samoa Joe y yo porque podemos ir de marca a marca.

¿Por qué SmackDown y no RAW?

Muy simple, Roman Reigns está en Smackdown. Él tiene el título universal y eso es lo que quiero. Hablamos de esto por años, el hecho de no haber perdido nunca el campeonato. La gente siempre me pregunta qué hubiera pasado si no me hubiera lesionado y quiero enmendar eso .

Tú fuiste la gran sorpresa del primer SD con público en vivo ¿Cómo se siente el regreso de los fans?

Increíble. Obviamente fue un año y medio duro. Nos encanta luchar para la gente que nos ve por televisión pero no hay nada como actuar frente a un público en vivo. La energía que se sintió ese día (el de su regreso a SmackDown) fue increíble. El público crea un ambiente de adrenalina que nos empuja a dar todo.

Si pudieras formar un tag team (pareja), ¿qué luchador de WWE elegirías?

En años recientes hay una tendencia de equipos de dos como The Shield o New Day, así que si pudiera elegir a dos compañeros serían AJ Styles and Adam Cole.

¿Por qué nunca se materializó un ‘Bálor Club’ en la forma de un equipo?

Siempre fue una posibilidad pero nunca llegó el momento indicado. He estado muy feliz haciendo mi propio trabajo, pero en el futuro tal vez podamos crear un ‘Bálor Club’ y tener la chance de ganar los títulos en parejas, algo que no he logrado en WWE, así que eso es algo que está en mi radar, pero mis ojos están ahora puestos en Roman Reigns.

¿A quién te gustaría enfrentar para elevar su nivel?

Dos tipos que aparecen en mi mente en estos momentos son Pete Dunne, a quien enfrenté recientemente, alguien que tiene el talento y la madurez para labrarse un gran futuro. El otro es Walter, alguien con quien casi luché antes de la pandemia. Creo que es un tremendo luchador. Cuando estás en el ring con él hay un ambiente distinto, parecido al que sientes cuando estás con Brock Lesnar.

¿Qué mensaje le dejas a tus fans peruanos?

Al Bálor Club en Perú quiero agradecerles su apoyo, atentos a SmackDown y a Summerlsam, y espero verlos muy pronto.

