Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo miden fuerzas este domingo 15 de agosto por la primera fecha de LaLiga Santander en el Estadio Balaídos, situado en la ciudad de Vigo. El Atlético de Madrid, vigente campeón de la liga española, busca ganar el bicampeonato en esta nueva temporada; sin embargo, no contará con Luis Suarez en el once titular. A continuación, revisa a qué hora juegan, qué canal transmite y cómo ver GRATIS EN VIVO por Roja Directa el partido.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo?

Perú: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Estados Unidos: 11.30 a. m. (ET) / 7.30 a. m. (PT)

Venezuela: 11.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Chile: 11.30 a. m.

Brasil: 12.30 p.m.

Argentina: 12.30 p.m.

Uruguay: 12.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo?

El canal que transmitirá el duelo entre Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo será ESPN para toda Latinoamérica, revisa la siguiente guía de canales por país:

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes ver el Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE a través del servicio de streaming de ESPN Play disponible en toda Sudamérica. Además, puedes seguir la transmisión en vivo GRATIS vía La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto, las incidencias, estadísticas, todos los goles y mucho más.

Posible alineación del Atlético de Madrid

Oblak, Carrasco, Savic, Giménez, Hermoso, Saúl, De Paul o Kondogbia, Koke, Lemar, Correa y Llorente.

Posible alineación del Celta de Vigo