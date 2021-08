La salida de Messi del Barcelona no hizo más que evidenciar los problemas económicos que atraviesa el club catalán. A la partida de su máxima estrella, los azulgranas sumaron el problema de no poder inscribir a sus nuevos fichajes por la excesiva capacidad salarial del plantel. Buscando una solución a ello, Gerard Piqué, segundo capitán del Barza decidió reducirse el sueldo.

La medida tomada por el central español permitió que el Barcelona pudiera registrar a Memphis Depay, Eric García y Rey Manaj en la Liga de Fútbol Profesional. Tras derrotar a la Real Sociedad en el debut catalán en LaLiga, Piqué contó que los demás capitanes del equipo han decidido seguir sus pasos y se reducirán el sueldo para ayudar al club en la inscripción de nuevos jugadores.

“El resto de capitanes ( Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto ) también están a punto de ajustarse su salario”, afirmó. El defensor, que anotó el primer tanto barcelonista de la temporada, anunció las razones para bajarse el sueldo. “Para mí significa mucho el cariño del público. He nacido aquí, me he criado aquí, he vivido prácticamente siempre aquí. El gesto es el que tocaba ”, indicó.

Piqué también explicó la razón por la que él es el primer jugador en tomar esta medida. Yo he sido el primero en hacerlo por un tema de tiempos, pero el club les ha pedido un esfuerzo (a los demás capitanes) y lo van a hacer”, enfatizó. Finalmente confesó que, desde que acabó la temporada pasada, todos los capitanes se alinearon para llegar a un acuerdo con el club. “Yo he sido el primero porque era necesario hacerlo rápido para poder inscribir a los jugadores”, finalizó.

