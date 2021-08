Lionel Messi se fue del Barcelona y causó un terremoto dentro de todo el barcelonismo. Uno de las más perjudicados fue Jordi Alba. El lateral azulgrana fue, sin prueba alguna, sindicado como uno de los responsables de la salida del ‘10’ al supuestamente no aceptar una reducción salarial.

Tras el triunfo ante la Real Sociedad en el debut liguero del Barsa, Alba brindó declaraciones y despejó las dudas que se tejían a su alrededor. En primer lugar, confirmó la rebaja salarial de los capitanes anunciada por Gerard Piqué. El zurdo indicó que la propuesta para una reducción de sueldo le llegó recién hace dos semanas y no antes de la Eurocopa como se informó en algún momento.

“A mí nadie del club me ha pedido nada hasta hace dos o tres semanas. Siempre he querido ayudar al club y creo que nadie tiene que dudar de mi persona. Es mi casa, el club de mi vida, y siempre lo ayudaré. Mi predisposición siempre ha sido la misma. Por timing le tocó a Piqué”, explicó Alba sobre una reforma salarial.

Asimismo, se mostró bastante molesto al responder las teorías que afirmaban que él se negaba a bajarse el salario. “Me molestan las mentiras. Me cansan. Sufro más por la familia, por las cosas que tienen que escuchar. No me queda otra que dar la cara. Llevo escuchando mentiras desde antes de la Eurocopa” , enfatizó.

El ‘18’ del Barsa también aclaró que mantenía una relación bastante estrecha con Messi y que la no renovación del capitán azulgrana fue producto de una negociación entre el futbolista y la dirigencia . “Leo era el que mejor me entendía. Imagina los esfuerzos que hubiera hecho para que él siguiera. Lo de Leo es aparte de los capitanes. Es del club y él ”, afirmó.

Finalmente Alba exhortó a la dirigencia del club a aclarar las especulaciones sobre él y que confirme al público la predisposición que tenía para ayudar al club. “Cuando el club habla conmigo, mi predisposición es alta. Viviré toda mi vida aquí en Barcelona. Como el presidente todavía no ha hablado de este tema específicamente, supongo que hablará y dirá la verdad ”, concluyó.

