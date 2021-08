Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO se juega desde la 1.00 p. m. (horario peruano) por la primera jornada de LaLiga Santander 2021-22. El compromiso se disputará en el Camp Nou con transmisión a cargo de DirecTV Sports, pero también puedes seguir el desarrollo minuto a minuto de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, que te ofrece la cobertura ONLINE con videos de los goles.

Barcelona vs. Real Sociedad: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Real Sociedad ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 15 de agosto ¿A qué hora? 1.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Sociedad?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

Una nueva era para el FC Barcelona se inicia desde este domingo. Sin su máximo ídolo Lionel Messi por primera vez desde el 2004, el conjunto catalán deberá sobreponerse en su primer examen de la nueva temporada frente a la Real Sociedad, club que intentará aprovechar la ausencia del argentino para sorprender al Barca en su casa.

Aunque la partida de ‘Lio’ supone un duro golpe para Ronald Koeman, algunos jugadores pueden encontrar la oportunidad de brillar por propia cuenta. Antonie Griezmann, quien no ha podido demostrar toda su capacidad goleadora hasta el momento, es uno de los llamados a convertirse en referente del equipo. De igual forma, se tiene mucha expectativa por lo que pueda hacer Memphis Depay, fichaje para el presente curso.

Barcelona no cae ante Real Sociedad desde el 2016. Foto: EFE

En el caso del cuadro donostiarra, la meta será igualar o mejorar lo conseguido en la última campaña, donde se clasificó a la Europa League luego de finalizar en el quinto lugar de la tabla de posiciones y consagrarse campeón de la Copa del Rey 2019-20 (disputada en 2021 por la pandemia de COVID-19).

FC Barcelona y Real Sociedad ya se enfrentaron dos veces este año. Por la Supercopa, los culés se impusieron en penales, mientras que por la liga se quedó con los tres puntos con una goleada 6-1.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Real Sociedad?

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+, ESPN3.

España: Movistar La Liga.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Sociedad ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Barcelona vs. Real Sociedad por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción es mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto del encuentro y las alineaciones confirmadas.

Formaciones probables de Barcelona vs. Real Sociedad

Barcelona: Neto; Dest, Araújo, Piqué, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Griezmann, Braithwaite y Memphis.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Januzaj, Zubumendi, Merino, Silva; Oyarzabal e Isak.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Real Sociedad?

El Camp Nou, ubicado en la ciudad de Barcelona, albergará el duelo entre Barcelona vs. Real Sociedad por la jornada 1 de la Liga Santander 2021-2022.

Historial reciente de Barcelona vs. Real Sociedad

Real Sociedad 1-6 Barcelona | 21.03.21

Real Sociedad 1-1 Barcelona | 12.01.21

Barcelona 2-1 Real Sociedad | 16.12.20

Barcelona 1-0 Real Sociedad | 07.03.20

Real Sociedad 2-2 Barcelona | 14.12.19.

