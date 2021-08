Admiración por Messi es plasmada en un corte de cabello creado para los más fanáticos

En los últimos días, Lionel Messi se ha convertido en el centro de atención de todos los medios deportivos a nivel mundial. El argentino dejó el FC Barcelona de España para ir a tierras francesas y unirse al Paris Saint Germain, donde jugará junto con otras estrellas de élite como Sergio Ramos y Neymar Jr.

El traspaso del futbolista a su nuevo club también generó cientos de reacciones por parte de sus seguidores. Muchos de ellos no dudaron en acudir a las tiendas deportivas para agotar la camiseta número 30 que usará Messi en París, pero en Santo Domingo, República Dominicana, los hinchas encontraron una forma única de expresar su admiración por la figura albiceleste.

En aquella ciudad de Centroamérica reside un joven venezolano amante del fútbol llamado Antonio Ahumada. Él tiene una barbería a la cual acuden muchos seguidores de Lionel Messi para retratar la cara de su ídolo en un corte de cabello muy especial.

Ahumada se declara un hincha del fútbol y además comparte la misma admiración que tienen sus clientes por la ahora exestrella del FC Barcelona, a quien retrata con habilidad y mucha técnica en la nuca de cada persona que visita su local en la capital dominicana.

“Desde que tengo memoria me apasiona el fútbol. Mi papá siempre me hablaba de Maradona. Messi, para mí, es un jugador extraordinario, una estrella ejemplar no solo en la cancha, sino fuera de ella también”, contó a La República.

Una maquina rasuradora, una navaja y un peine son las herramientas que usa Antonio para crear la forma del rostro del jugador argentino, como se puede observar en un video en su cuenta de Instagram. “Realmente es una idea que siempre la he tenido desde que comencé a realizar diseños pero no la había hecho antes por falta de tiempo’', afirmó.

Desde la divulgación de su trabajo, que se ha replicado en diferentes medios internacionales, muchas personas se han acercado hasta la barbería de Antonio, quien aseguró tener una gran aspiración. “Mi mayor sueño sería hacerle un corte de cabello a Lionel Messi‘’.

Esta es una de las tantas expresiones de cariño de los seguidores de Messi que celebran el presente futbolístico del jugador que ahora paseará su fútbol con los colores del PSG en la liga francesa y en los distintos torneos europeos.