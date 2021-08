El encuentro entre Barcelona vs. Real Sociedad, que se llevará a cabo el domingo 15 de agosto, será histórico, ya que será el primero en el que oficialmente Messi ya no esté en el club culé. El astro argentino ha dedicado más de 20 años de su vida a la institución catalana y se fue por la puerta grande hacia el Paris Saint Germain. in embargo, la pelota sigue girando y a continuación podrás saber a qué hora juegan Barcelona vs. Real Sociedad.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Sociedad?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Barcelona vs. Real Sociedad?

Sudamérica: DIRECTV Sports

México: Sky Sports

España: Movistar La Liga

Estados Unidos: ESPN+, ESPN3.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir las incidencias de este gran partido entre Barcelona y Real Sociedad a través de La República Deportes, con el minuto a minuto de lo que ocurra en dicho encuentro.

También puedes seguir EN VIVO Barcelona vs. Real Sociedad por internet a través de la web o app de DirecTV Go y demás plataformas de streaming de canales de TV a nivel internacional. De igual manera, tienes a tu disposición páginas gratuitas de transmisión de eventos deportivos como Roja Directa, Pirlo TV, Apurogol, Tarjeta Roja, entre otras.

Posible alineación del Barcelona vs. Real Sociedad

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Januzaj, Zubumendi, Merino, Silva; Oyarzabal e Isak.

Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Januzaj, Zubumendi, Merino, Silva; Oyarzabal e Isak. Barcelona: Neto; Dest, Araújo, Piqué, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Griezmann, Braithwaite y Memphis.

Pronóstico del partido de Barcelona vs. Real Sociedad

El sitio de apuestas Codere, el puntaje es de 8,50 y gana Barcelona. Además, afirman que habrá por lo menos 1,5 goles.

La página Bet365 establece que Barcelona ganará ambas mitades con un puntaje de 4,50.

La plataforma Betfair indica que el primer gol será de la Real Sociedad y que hay un puntaje de 2,70.

Barcelona vs. Real Sociedad: historial de partidos

En los últimos cinco partidos entre ambos conjuntos, realizados en los últimos tres años, cuatro han sido ganados claramente por el Barcelona. La única vez que empataron ha sido un 2-2 el 14 de diciembre de 2019.

En marzo de 2021, Barcelona goleó 6-1 a los vascos. Mientras que, en marzo de 2020, los catalanes ganaron por la mínima.

En enero de 2021, los culés vencieron por 2-1 a Real Sociedad. En tanto, en abril de 2019, los azulgranas lograron el triunfo con un 2-1.

¿Dónde se jugará el partido de Barcelona vs. Real Sociedad?

El encuentro se jugará en el Estadio Camp Nou de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña.