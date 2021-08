El debut de Messi no será hoy. PSG vs. Estrasburgo disputan en vivo vía Roja Directa la segunda jornada de la Ligue 1 este sábado 14 de agosto. Desde el Parque de los Príncipes de Paris, el duelo se podrá ver por ESPN a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

Luego de 17 meses, el estadio de los parisinos estará repleto por el levantamiento de las restricciones y de los aforos reducidos en Francia. Con ello, los hinchas del PSG podrán ir a ver a las megaestrellas que el equipo ha fichado para esta temporada: Messi, Ramos, Dommarumma, Wijnaldun y Hakimi .

“Va a ser un partido muy difícil. Quizá es mejor enfrentarse al PSG ahora. Trataremos de hacer un buen partido”, ha dicho el portero del Estrasburgo Matz Sels. No obstante, Messi no debutará hoy, pues el DT Mauricio Pochettino aseguró que el jugador que llevará la camiseta número 30 no está aún en condiciones para jugar.

¿A qué hora juega PSG vs. Estrasburgo?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00

Costa Rica: 3.00

Bolivia: 3.00

Venezuela: 3.00

Chile: 3.00

Brasil: 4.00

Argentina: 4.00

Uruguay: 4.00

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de PSG vs. Estrasburgo?

El partido PSG vs. Estrasburgo lo transmitirá la señal de ESPN por televisión. Conoce qué canales sintonizar según tu paquete de cable.

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

Alineación del PSG

Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Pereira, Herrera, Wijnaldum, Draxler, Icardi y Kylian Mbappé.

Alineación del Estrasburgo

Sels, Caci, Djiku, Sissoko, Fila, Lienard, Bellegarde, Diallo, Thomasson, Waris y Gameiro.