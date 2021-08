Deportivo Alavés vs. Real Madrid EN VIVO se jugará este sábado 14 de agosto en el marco de la primera fecha de LaLiga desde el estadio de Mendizorroza a las 3.00 p. m. (hora peruana). Pese a que cuentan con objetivos y obligaciones diferentes, los dos equipos buscarán comenzar con una victoria su participación en la nueva temporada del campeonato español.

La transmisión del cotejo estará a cargo del canal ESPN 2 ONLINE y EN DIRECTO. La competición arranca con muchas incógnitas para el Real Madrid, que ha perdido dos centrales titulares y solo ha realizado un fichaje. Por su parte el Alavés, con la llegada de Pallestri, parece haber dado por cerrada la plantilla y buscará sufrir menos para salvarse del descenso esta campaña.

¿Qué canal transmite el partido de Real Madrid vs. Alavés?

Chile : ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

España: Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Andina

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

ESPN Play EN VIVO

Para acceder a ESPN Play y ver el partido Real Madrid vs. Alavés, debes registrarte con las credenciales de tu proveedor de TV paga. Ingresa a www.espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Real Madrid vs. Alavés por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN por el que podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Alavés?

El encuentro se jugará a las 10.00 p. m. hora española, 3.00 p. m. en México y 5.00 p. m. en Argentina.

Perú: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Brasil: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m. (ET) / 1.00 p. m. (PT)

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m

Posible alineación del Real Madrid vs. Alavés

Real Madrid

Courtois, Marcelo, Alaba, Militao, Lucas Vázquez, Casemiro, Modric, Isco o Fede Valverde, Benzema, Bale y Rodrygo.

Alavés

Pacheco, Laguardia, Lejeune, Rubén Duarte, Ximo Navarro, Edgar Méndez, Luis Rioja, Manu García Alonso, Pere Pons, Tomás Pina, Lucas Pérez.

Real Madrid vs. Alavés: pronóstico del partido

El Deportivo Alavés pretende dejar una mejor versión que la mostrada en la temporada 20/21 donde pasó gran parte del torneo luchando en la zona baja de la tabla. De hecho, finalizaron en la décimo sexta posición a solo 4 unidades del descenso y con un nivel de juego realmente malo en todos los aspectos.

Por otro lado, Real Madrid tienen buenos registros a la hora de enfrentar a este rival, ya que los ha vencido en 13 de los últimos 15 duelos que han sostenido tomando en cuenta todos los torneos. Además, ha podido anotar al menos 2 tantos en esa misma cantidad de partidos. Pese a esto, tendrán una gran prueba de fuego, ya que el equipo sufrió la marcha de jugadores fundamentales.

Real Madrid vs. Alavés: historial de partidos

De los 10 últimos partidos entre el Real Madrid y Alavés, el conjunto merengue lleva la delantera por amplia diferencia gracias a sus ocho victorias y dos derrotas.

El enfrentamiento más fresco entre ambas escuadras se dio en enero de este año por LaLiga. El resultado fue 4-1 a favor del conjunto blanco que jugó de visita. Los goles cayeron por cuenta de Casemiro, Karim Benzema (doblete) y Eden Hazard.

LaLiga 2020/2021 | Alavés 1-4 Real Madrid

LaLiga 2020/2021 | Real Madrid 1-2 Alavés

LaLiga 2019/2020 | Real Madrid 2-0 Alavé

LaLiga 2019/2020 | Alavés 1-2 Real Madrid

LaLiga 2018/2019 | Real Madrid 3-0 Alavés.

¿Dónde se jugará el partido de Real Madrid vs. Alavés?

El debut oficial de Carlo Ancelotti, tras la salida de Zidane, como técnico de los blancos se realizará este sábado 14 de agosto desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora local) en el estadio de Mendizorroza. La transmisión estará a cargo de ESPN 2, Movistar Laliga 1, Mitele Plus.

