PSG vs. Estrasburgo se enfrentan este sábado 14 de agosto por la fecha 2 de la Ligue 1. El encuentro, que tendrá como escenario al Parque de los Príncipes de París, se podrá ver desde las 2.00 p. m. (hora peruana) a través de ESPN.

¿Qué canal transmite el partido de PSG vs. Estrasburgo?

El partido PSG vs. Estrasburgo lo transmitirá la señal de ESPN por televisión . Conoce qué canales sintonizar según tu paquete de cable.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver PSG vs. Estrasburgo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Estrasburgo por internet, debes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿A qué hora juega PSG vs. Estrasburgo?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00

Costa Rica: 3.00

Bolivia: 3.00

Venezuela: 3.00

Chile: 3.00

Brasil: 4.00

Argentina: 4.00

Uruguay: 4.00

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

Posible alineación del PSG vs. Estrasburgo

PSG

Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Pereira, Herrera, Wijnaldum, Draxler, Icardi y Kylian Mbappé.

Estrasburgo

Sels, Caci, Djiku, Sissoko, Fila, Lienard, Bellegarde, Diallo, Thomasson, Waris y Gameiro.

Pronóstico del partido de PSG vs. Estrasburgo

Si bien se esperaba que Messi debute junto a Neymar y Mbappé en esta jornada, el entrenador Pochettino ha confirmado que esto no sucederá. El equipo parisino busca su segundo triunfo en el campeonato y para ello cuenta con una plantilla de temer. Sin embargo, el DT argentino ha señalado que el astro rosarino todavía no se ha aclimatado del todo en el equipo tras varias semanas de vacaciones, por lo que estará en el estadio, pero no ingresará al campo.

“Hay que ir paso a paso para que se sienta bien. Hace un mes jugó la final de la Copa América, tiene que debutar en las mejores condiciones”, precisó el estratega sobre el debut de su estrella.

PSG vs. Estrasburgo: historial de partidos

En los últimos 10 cotejos entre PSG vs. Estrasburgo, los parisinos han conseguido siete triunfos, dos empates y una derrota. La última vez que se enfrentaron fue el 10 de abril de este año, en un duelo que se disputó en la casa del Estrasburgo. Aquel enfrentamiento culminó por 4-1 a favor del PSG, con goles de Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, Moise Kean y Leandro Paredes.

¿Dónde se jugará el partido de PSG vs. Estrasburgo?