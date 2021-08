PSG vs. Estrasburgo EN VIVO se enfrentan ONLINE HOY sábado 14 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Parque de los Príncipes por la segunda fecha de la Ligue 1 de Francia. La transmisión de este choque estará a cargo de la cadena internacional ESPN 2 y ESPN Play. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes .

Pese a que no tendrá a su mejor figura en el campo de juego, Paris Saint-Germain igual cuenta con armas más que suficientes para sacar los tres puntos ante el humilde Racing Estrasburgo. El cuadro de Mauricio Pochettino buscará su segundo triunfo al hilo para empezar de la mejor manera en la Ligue 1.

A qué hora juegan PSG vs. Estrasburgo

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

En qué canal ver PSG vs. Estrasburgo

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur.

¿Qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

¿Cómo ver PSG vs. Estrasburgo vía ESPN 2 en Perú?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver ESPN Play gratis?

Ingresar a la página web de ESPN Play. Elegir dentro del menú la opción de ver ESPN online. Luego ir al logo de Cablevisión. Activar la cuenta con el usuario y contraseña para poder comenzar a ver ESPN Play gratis.

¿Cómo puedo descargar ESPN Play?

¿Cómo ver PSG vs. Estrasburgo por ESPN 2 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Estrasburgo por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

