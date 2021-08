Lionel Messi en el PSG: la ‘Pulga’ apareció en Parque de los Príncipes y desató la locura

Lionel Messi fue presentado a lo grande ante toda la afición del PSG en la previa del duelo por la Ligue 1 ante el Estrasburgo.

La ‘Pulga’ fue recibido a estadio lleno y recibió una tremenda ovación en el momento en que pisó el césped del Estadio Parque de los Príncipes.

Antes que el rosarino hiciera acto de presencia en el recinto deportivo, el evento presentó a Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma y Sergio Ramos como los nuevos refuerzos para la temporada 2021-2022 .

“Buenas tardes, la verdad que ha sido una semana especial para mí. Quiero agradecer a toda esta gente desde que llegué a París. Me siento feliz e ilusionado de estar acá”, fueron las primeras palabras de Messi, mientras la hinchada del PSG no paraba de alentarlo.

“Con muchísimas ganas y ojalá que todos juntos podamos disfrutar de este año y que sea un gran año para nosotros. Estoy muy ilusionado con todo esto”, concluyó el argentino de 34 años, a quien se le vio con un rostro de felicidad.

PSG juega ante el Estrasburgo por la Ligue 1

Luego de sus declaraciones, Lionel Messi se retiró del campo de fútbol junto con sus compañeros para dar pase al equipo parisino e inicien con los trabajos precompetitivos para el partido de la Ligue 1.

Este sábado 14 de agosto, podrás ver EN VIVO el encuentro entre PSG vs. Estrasburgo por la fecha 2 de la liga francesa. La ‘Pulga’ no estará presente en el partido, ya que aún no se encuentra físicamente listo para la alta competencia.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.