Diego Maradona: qué dijo Santiago Lara luego de conocer supuestos resultados de ADN

Santiago Lara busca conocer su identidad desde 2014 tras enterarse de que su madre Natalia Garat confesó que su padre biológico era Diego Armando Maradona. Luego del fallecimiento del exfutbolista, en noviembre del 2020, el joven reafirmó su pedido ante la justicia de Argentina mediante una prueba de ADN.

El caso volvió a las pantallas, ya que el último viernes la prensa argentina informó que el resultado del estudio era negativo, según contó el periodista Carlos Monti, quien dijo que su versión era con base en fuentes de los Tribunales.

“Aceptar esto y se termina la historia de Santiago Lara con Maradona o pueden apelar. A mí me cuentan desde Tribunales que se van a quedar quietos y aceptar esta resolución”, dijo el comunicador del programa Nosotros a la mañana del canal El Trece.

La respuesta de Lara no se hizo esperar y en declaraciones al canal América negó dicha información. “Andan diciendo que me hice (una prueba de) ADN. Nunca exhumaron el cuerpo de Diego (Maradona) ni me sacaron sangre”, señaló el joven oriundo de La Plata.

A través de sus redes sociales, Santiago también manifestó su descontento: “Esta información la tiró Carlos Monti, no sé quién le habrá dado la data, pero son calumnias e injurias”. Asimismo, adelantó que le enviará una carta a quien filtró la noticia.

El joven también señaló que pedirá el “derecho a réplica” para poder explicar bien “por qué no es negativo”. “Nunca hubo un ADN ni con Diego Jr., ni con Jana, ni con Eugenia”, aclaró.

Al conocerse el suceso, la que también se pronunció fue Dalma Maradona, hija del astro del fútbol: “¿Otro más que no es? No tengo idea. Yo me ofrecí para hacerme el ADN con el que necesitara, porque había varios casos, y nadie quiso, porque había varios casos pendientes”, fue el mensaje que envió al programa Los Ángeles de la Mañana.

Por el momento, Lara aclaró que no se sentiría cómodo haciéndose el ADN con la parentela de Maradona, al menos no hasta que exhumen el cuerpo.

“Nada más que eso, mi sangre no la tiene nadie y no la pienso dar hasta que exhumen el cuerpo de Diego Armando Maradona”, sentenció.