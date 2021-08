“Estamos con los entrenamientos de cara al partido del viernes ante Getafe. Con muchas ganas de poder sacar esos tres puntos junto a nuestra afición en casa y darle la primera alegría”, expresó un ilusionado Alessandro Burlamaqui, el peruano del cual se espera un gran desempeño ante el Getafe, al cual espera vencer para sumar sus primeros puntos en la tabla de la Liga de España. Conoce aquí cómo ver por Tarjeta Roja Valencia vs. Getafe EN VIVO.

¿A qué hora juega Valencia vs. Getafe?

El encuentro se jugará a las 2.00 p. m. hora peruana, 2.00 p. m. en México y 4.00 p. m. en Argentina.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m

¿Qué canal transmite Valencia vs. Getafe?

Argentina : directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Brasil : NOW NET e Claro, Fox Sports App, Fox Sports 2 Brasil, Fox Sports Web

Chile : directvsports.com , DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia : DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Ecuador : DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Perú : DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru, directvsports.com

España: Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay : directvsports.com , DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Alineación de Valencia

Valencia: Mamardashvill, Gaya, Alderete, Paulista, Correia; Racic, Carlos Soler, Cheryshev, Guedes, Jason; Maxi.

Alineación de Getafe

Getafe: D. Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cucurella; Maksimovic, Arambarri, Aleñá, Vitolo; Sandro, Unal.

¿Dónde ver Valencia vs. Getafe EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Valencia vs. Getafe ONLINE GRATIS a través de página de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan ninguna suscripción.

¿Cómo ver Valencia vs. Getafe EN VIVO en Tarjeta roja?

Puedes seguir el duelo Valencia vs. Getafe por la página de Tarjeta Roja siguiendo estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en Valencia vs. Getafe

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así, podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.

Asimismo, puedes disfrutar el Valencia vs. Getafe EN VIVO por Tarjeta Roja desde diversos dispositivos inteligentes si descargas la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.