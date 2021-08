Sport Boys: técnico rosado denuncia abandono por parte de la administración del club

Sport Boys pasa un momento dirigencial delicado. El próximo cambio de administración anunciado por la Sunat ha sacado a relucir las complicaciones que atraviesan en el elenco porteño. Gustavo Álvarez, técnico rosado, emitió un comunicado en el que hace de conocimiento público el abandono en el que se encuentran todos los trabajadores del club.

“Me veo en la obligación moral de decir lo que pasa en Boys. El sentimiento colectivo es de abandono absoluto . Un proyecto a la deriva. ¿Quién responde dirigencialmente por los trabajadores? ¿Quién se hace cargo?”, reclamó el estratega argentino.

En otra parte del comunicado, publicado por el periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta de Twitter, el DT porteño refiere que no puede reclamarle “a personas a las que no les conoce la cara”. Álvarez exigió a las autoridades administrativas manifestarse y no escudarse en un posible cambio de administración.

“Hasta que la justicia disponga siguen siendo los responsables del club y el hecho que exista la posibilidad de una sucesión administrativa nada tiene que ver con que hasta el último día respondan en función de sus derechos y obligaciones como responsables máximos de la institución”, enfatizó.

El técnico rosado culmina su mensaje explicando que “Sport Boys se autoboicotea, desde sus entrañas se daña, se debilita y se sumerge en la más absoluta mediocridad” y exhorta a los hinchas a valorar y cuidar a los trabajadores del club, quienes cumplen sus tareas y obligaciones a pesar de todo.

