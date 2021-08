Sergiño Dest sobre salida de Messi del Barcelona: “Fue algo impactante para todos”

Pasan los días y todavía parece imposible que Lionel Messi se haya marchado del Barcelona. El astro argentino es quizás el mejor jugador de la historia del club catalán, donde llevaba más de 20 años. De la mano de Messi, el Barcelona tuvo su etapa dorada y consiguió muchos títulos. Pero todo quedó atrás y el argentino se fue al PSG.

Lo repentino de su salida ocasionó un terremoto en el Barza. Dirigentes, hinchas y jugadores no salen de su asombro y hasta ahora no pueden creer que Messi haya cambiado de club. Uno de ellos es Sergiño Dest. El lateral estadounidense se pronunció sobre la partida del ex ‘10’ azulgrana en una entrevista a ESPN.

Dest contó que la salida de Messi sorprendió a todos los jugadores del Barza, pues sabían del deseo del argentino por mantenerse en el club. Él y sus compañeros esperaban que los rumores que colocaban a Messi fuera de Barcelona fueran simples habladurías. “ Fue algo impactante para todos. Deseamos que se pudiera haber quedado , pero, desafortunadamente, no se logró”, indicó.

Pese a que solo compartió una temporada con el ‘10’ argentino en el elenco azulgrana, el lateral derecho tiene las mismas sensaciones que cualquier hincha barcelonista al no ver más a Messi en su equipo. “Todos lo tenemos en el corazón: es Messi. Se siente tan raro después de tantos años de haber jugado en este club , prácticamente toda su vida, y verlo irse de manera tan repentina”, explicó.

Dest detalló como afrontará el Barza su primera temporada sin Messi. El estadounidense confía en que el equipo podrá reponerse a este duro revés y será candidato en LaLiga, torneo en el que debutarán ante Real Sociedad el domingo 15 agosto. “Tenemos trabajo que hacer porque con Messi todo era más fácil . Pero creo que jugando colectivamente y creando buena química podremos lograr muchas cosas”, finalizó.

