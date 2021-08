Es un fin de semana lleno de fútbol y se debe a que, además del retorno de LaLiga Santander, este viernes 13 de agosto también regresa la Premier League.

Inglaterra, país donde se creó este deporte, volverá tener acción en los campos con el inicio de la temporada 2021-2022 en la cual el Manchester City intentará obtener el bicampeonato.

El equipo dirigido por ‘Pep’ Guardiola son los vigentes defensores del título y buscarán revalidarlo en esta edición del certamen inglés.

Los citizens comenzaron la temporada con el pie izquierdo, ya que perdieron la primera corona del año: la Community Shield frente al Leicester City por 1-0. Por otro lado, las escuadras como Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, entre otros buscarán una nueva estrella al final de la campaña.

La Premier League comenzará este viernes 13 agosto con el duelo entre Brentford vs. Arsenal a partir de las 2.00 p. m.. Los otros cotejos destacados de este fin de semana son Manchester United vs. Leeds, Leicester City vs. Wolves, Chelsea vs. Crystal Palace, Norwich vs. Liverpool y Tottenham vs. Manchester City. A continuación, te dejaremos la programación completa de la primera jornada.

Premier League EN VIVO: programación de la fecha 1

Partido Día Hora Estadio Brentford vs. Arsenal Viernes 13 de agosto 2.00 p. m. hora de Perú Community Stadium Manchester United vs. Leeds Sábado 14 de agosto 6.30 a. m. hora de Perú Old Trafford Leicester City vs. Wolves Sábado 14 de agosto 9.00 a. m. hora de Perú King Power Stadium Chelsea vs. Crystal Palace Sábado 14 de agosto 9.00 a. m. hora de Perú Stamford Bridge Watford vs. Aston Villa Sábado 14 de agosto 9.00 a. m. hora de Perú Vicarage Road Everton vs. Southampton Sábado 14 de agosto 9.00 a. m. hora de Perú Goodison Park Burnley vs. Brighton Sábado 14 de agosto 9.00 a. m. hora de Perú Turf Moor Norwich vs. Liverpool Sábado 14 de agosto 11.30 a. m. hora de Perú Carrow Road Newcastle vs. West Ham Domingo 15 de agosto 8.00 a. m. hora de Perú St. James Park Tottenham vs. Manchester City Domingo 15 de agosto 10.30 a. m. hora de Perú Tottenham Hotspur Stadium

