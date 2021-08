Pochettino aclaró el futuro de Mbappé: “Es nuestro jugador y seguirá siéndolo”

Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, quiso terminar con la nueva novela que involucra a su club, ya que se aseguró que debido a la llegada de Lionel Messi, una de sus figuras como Kylian Mbappé dejaría París para jugar en el Real Madrid.

En conferencia de prensa, el estratega del cuadro parisino aclaró el panorama y ratificó la versión del presidente del equipo Nasser Al-Khelaifi, señalando que el futbolista de 22 años seguirá siendo elemento de su plantel.

“¿Mbappé con nosotros en tres semanas? No tengo nada que decir respecto a lo que ha dicho el presidente. Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo”, expresó Mauricio Pochettino ante la consulta de los medios.

El técnico argentino negó que haya incomodidad del atacante francés por la presencia de Lionel Messi, además manifestó que está satisfecho por tener varios jugadores de calidad en su plantilla.

“Yo no soy consejero, soy entrenador y quiero tener a los mejores, aquí no hay overbooking de cracks ni de nada. Todos saben que Messi es uno de los mejores, lo decíamos cuando no estaba y ahora. Pero tenemos diferentes jugadores que están entre los mejores, como Kylian, y otros muchos con enorme talento, y nuestro trabajo es que la energía fluya y todos trabajen para competir de la mejor forma. Lo que ha despertado Leo en la gente también ha pasado con sus compañeros de ahora”, sostuvo Pochettino .

