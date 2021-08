Triplemanía 2021, el máximo evento de lucha libre mexicana, regresa recargado con una nueva edición con público en la Arena Ciudad de México, que este año recibirá a 6.000 espectadores en vivo. Con la cartelera completa del show publicada en redes sociales, el público mexicano ya sabe que podrá ver en el escenario luchas como Faby Apache vs. Deonna Purrazzo; Kenny Omega vs. Andrade; Psycho Clown vs. Rey Escorpión, Murder Clown y Pagano; y Chessman vs. Puma King, Sam Adonis y DMT Azul, entre otras.

Aquí te contamos de manera breve sobre la historia del show y te dejamos la fecha, horarios y medios para ver en vivo y en directo TripleManía 2021.

¿Qué es Triplemanía?

Triplemanía es el más grande evento del deporte de lucha libre profesional organizado por la empresa de lucha mexicana Lucha Libre AAA Worlwide (AAA). Se trata de un acontecimiento que se celebra comúnmente en el mes de agosto de manera anual.

El espectáculo deportivo y de entretenimiento se ha promovido desde hace 20 años bajo el nombre que es una combinación de la pronunciación de ‘AAA’ (Triple A) y Wrestlemania, el nombre del máximo evento de la WWE.

¿Cuándo es Triplemanía XXIX?

Triplemanía 29 llegará a la Arena Ciudad de México este sábado 14 de agosto de 2021 con público en vivo. Luego de un 2020 en el que el evento tuvo que ser grabado para televisión, la lucha mexicana vuelve recargada y el recinto deportivo escogido para esta ocasión abrirá sus puestas para una cantidad de 6.000 asistentes, que representan el 25% de la capacidad total del lugar.

¿A qué hora comienza Triplemanía XXIX?

Triplemanía 29, la fiesta de la lucha mexicana más importante del año, tendrá inicio desde las 8.00 p. m. (horario mexicano). El Arena Ciudad de México albergará a los fanáticos del combate y recibirá en el ring a luchadores y luchadoras como Psycho Clown vs. Rey Escorpión, Kenny Omega vs. Andrade, Faby Apache vs. Deonna Purrazzo, entre otros.

¿Dónde ver Triplemanía XXIX en vivo y en directo?

Triplemanía 29 anunció mediante sus redes sociales que podrás disfrutar del espectáculo desde distintas plataformas en vivo y en directo:

Space – 8.00 p. m.

Facebook – 8.00 p. m.

Cinépolis – 8.00 p. m.

TikTok – 10.00 p. m.

TV Azteca – 11.00 p. m.

Transmisiones de Triplemanía 2021. Foto: Twitter/Lucha Libre AAA WorldWide

Tráiler de Triplemanía