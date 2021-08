Diego Elías se consagró campeón del Abierto de Manchester de squash 2021 este viernes 13 de agosto. El squashista venció por tres sets a cero a Joel Makin, su similar de Gales. El también medallista de oro en los Panamericanos Lima 2019 dominó el duelo final y se consagró en el torneo organizado por la Asociación Profesional de Squash (PSA por sus siglas en inglés).

El marcador a favor del peruano set por set fue de 12-10, 11-6 y 11-6 . Elías llegó a la instancia final tras superar en semifinales al egipcio Marwan ElShorbagy, número 5 del mundo. Al final del partido, el deportista nacional dio algunas declaraciones al canal oficial la PSA.

“El inicio fue duro porque mi rival jugaba muy rápido. Creo que empecé suave y luego fui de menos a más. Al final todo funcionó , estoy muy contento”, expresó el squashista peruano, quien ocupa el puesto número 8 en el ranking mundial. “La verdad que esto me da mucha confianza. Me ayuda mentalmente porque todo ha sido duro, estoy feliz por lo hecho esta semana”, añadió.

