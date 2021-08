Ancelotti le restó importancia a la salida de Messi: “El Barca es grande con o sin él”

Si bien es cierto que se notará la ausencia de Lionel Messi en el FC Barcelona, la institución Azulgrana es autosuficiente para poder competir en LaLiga Santander. Esto lo sabe muy bien el entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien opinó que los culés igual pelearán por el título del torneo español .

“Estoy convencido de que tenemos que competir contra el Atlético y contra el Barcelona, este año sin Messi”, empezó declarando el estratega italiano en la previa del partido ante Alavés, por la fecha inicial de LaLiga Santander. Ancelotti aseveró que los azulgranas son grandes con o sin Messi.

“ El Barca es uno de los mejores equipos del mundo con Messi o sin Messi . Para nosotros no cambia, lo que tenemos que hacer, como siempre, es intentar ganarles”, sostuvo el italiano que llegó al equipo Merengue para reemplazar a Zidane.

En esa misma línea, Ancelotti dejó una reflexión sobre la salida del jugador del Paris Saint-Germain. “Me ha sorprendido un poco porque Messi desde niño siempre fue una bandera del Barcelona, pero estoy en el fútbol hace 42 años y no me sorprende que un jugador cambie de camiseta. Lo hizo Messi, tengo mucho respecto por la decisión que tomó el Barcelona y la decisión que tomó Messi”, añadió.

Por último, el entrenador del Real Madrid fue consultado sobre la posibilidad de sumar a Mbappé. “No me gusta hablar de los que no están. Me gusta mucho esta plantilla, porque es una buena mezcla de veteranos, jóvenes... Hablo todos los días con el presidente, pero no me parece correcto hablar de esto”, sentenció.

