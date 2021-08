Barcelona SC vs. Fluminense juegan EN VIVO este jueves 12 de agosto a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y a las 9.30 (hora brasileña) por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná. El duelo entre los ecuatorianos y brasileños será televisado por ESPN y Facebook Watch. Si no cuentas con estos canales, podrás seguir la transmisión ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING a través de La República Deportes para que no te pierdas la previa, las alineaciones, el minuto a minuto y el resumen con los mejores goles y jugadas.

Barcelona SC vs. Fluminense: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Fluminense ¿Cuándo juegan? HOY Jueves 12 de agosto del 2021 ¿Dónde? Estadio Maracaná ¿A qué hora? 7.30 p. m. de Perú ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Fluminense EN VIVO?

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Fluminense vía ESPN?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV)

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE el Barcelona SC vs. Fluminense por ESPN?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Fluminense vs. Barcelona por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de ESPN, o ver el duelo gratis a través de Facebook Watch de la Conmebol Libertadores en toda Sudamérica (excepto Argentina y Brasil). Otra opción es mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿En qué canales ver Barcelona SC vs. Fluminense EN VIVO?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: Fox Sports Web, NOW NET e Claro, Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil

Chile: Fox Sports 1 Chile

Colombia: ESPN Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

España: DAZN 2, Movistar+, DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.