A partir de las 5.15 p. m. (hora peruana), LDU Quito vs. Atlético Paranaense se enfrentan en vivo vía Tarjeta Roja por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo tendrá lugar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y se podrá ver desde DirecTV Sports.

En la liga brasileña, el Furacao está en la sexta posición, con 23 puntos . Solo con 11 unidades por debajo del líder del torneo, Atlético Mineiro. Para el cotejo de hoy, el equipo brasileño dispondrá de los flamantes campeones olímpicos: el arquero Aderbar Melo dos Sanos y el defensa Ábner Vinícius da Silva.

¿A qué hora juegan LDU Quito vs. Atlético Paranaense?

Perú: 5.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (jueves 12).

¿Qué canal transmite LDU Quito vs. Atlético Paranaense?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Alineación de LDU Quito

Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Luis Caicedo, Christian Cruz; Jordy Alcívar, Lucas Piovi, Matías Zunino, Jhojan Julio; Adolfo Muñoz y Luis Aamarilla.

Alineación de Atlético Paranaense

Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Ze Ivaldo, Nicolas; Richard, Christian, David Terans; Nikao, Carlos Eduardo y Renato Kayzer.

¿Dónde ver LDU Quito vs. Atlético Paranaense EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO LDU Quito vs. Atlético Paranaense ONLINE GRATIS a través de la página de transmisión de eventos deportivos Tarjeta Roja, para la cual no necesitas ninguna suscripción.

¿Cómo ver LDU Quito vs. Atlético Paranaense EN VIVO en Tarjeta Roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en LDU Quito vs. Atlético Paranaense

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.