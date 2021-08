EN VIVO Barcelona SC vs. Fluminense juegan EN DIRECTO y ONLINE este jueves 12 de agosto por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021. La transmisión y narración del compromiso será a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora local) desde el Maracaná de Rio de Janeiro.

Barcelona SC entrenó hasta el martes en Guayaquil bajo la dirección técnica del argentino Fabián Bustos y de inmediato emprendió viaje hasta Brasil. El sábado último midió y derrotó por 2-1 a Guayaquil City en un intenso partido.

El único sobreviviente de los ecuatorianos en el torneo continental tiene serias aspiraciones para ganar la fase ante Fluminense que viene de dejar en el camino al paraguayo Cerro Porteño de Asunción.

Recuerda que todas las principales incidencias del duelo y el MINUTO A MINUTO del enfrentamiento podrás seguirlas por La República deportes.

¿A qué hora juega Barcelona SC vs Fluminense?

El partido Barcelona SC vs. Fluminense por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2021 inicia a las siguientes horas, según donde te encuentres:

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (ET) / 5.30 p. m. (PT)

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 13).

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs Fluminense?

Perú: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

Brasil: Fox Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, NOW NET e Claro, Fox Sports App

Colombia: ESPN, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Venezuela: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Chile: Fox Sports 1

Argentina: ESPN, ESPN Play

Uruguay: ESPN, ESPN Play.

Alineación de Barcelona SC

Burrai; Castillo, León, Riveros, Pineida; Martínez, Molina, Piñatares, Cortez; Díaz y Garcés.

Alineación de Fluminense

Marcos; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Egídio; Martinelli, Yago; Luiz Henrique, Nene, Gabriel Teixeira; Fred.

¿Dónde ver Barcelona SC vs Fluminense EN VIVO ONLINE GRATIS?

En Perú, Ecuador y gran parte de Sudamérica, este duelo por la Copa Libertadores podrá verse por internet a través de ESPN Play, el servicio de streaming de ESPN.

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Barcelona SC vs. Fluminense ONLINE GRATIS por medio de la página de transmisión de eventos deportivos Tarjeta Roja, para la cual no necesitas ninguna suscripción.

Además, desde La República Deportes podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del Barcelona SC vs. Fluminense.

¿Cómo ver Barcelona SC vs Fluminense EN VIVO en Tarjeta Roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en Barcelona SC vs Fluminense

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así podrás mirar cualquier choque de forma gratuita.