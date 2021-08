Perú vs. Brasil: se enfrentarán por tercera vez en el año, esta vez por Eliminatorias

Este jueves 12 de agosto, Conmebol confirmó la programación oficial de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, que se llevará a cabo en setiembre próximo. En lo que respecta a la selección peruana, los dirigidos por Ricardo Gareca enfrentarán a Uruguay, Venezuela y Brasil . Con este último país será el tercer duelo en lo que va del 2021 y cuarto en menos de un año.

Desde hace algún tiempo, la Bicolor y el Scratch han protagonizado electrizantes y polémicos encuentros. Si bien se han dado algunas goleadas por parte de la Canarinha, no han dejado de ser duelos reñidos hasta cierto punto. A continuación, te mostraremos las veces que se han medido las selecciones de Perú y Brasil en este 2021 y 2020.

Brasil vs. Perú (7/9/21)

Los dirigidos por Tite y Gareca se verán las caras por la décima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Arena Pernambuco, de la ciudad de Recife.

Brasil 1-0 Perú (5/7/21)

Este es el choque más reciente entre ambos combinados; fue por la semifinal de la Copa América 2021. Si bien la Canarinha se impuso por el mínimo marcador gracias al tanto de Lucas Paquetá, el resultado queda de lado por el buen desempeño de Raziel García y el polémico penal que no se cobró a favor de los nuestros tras una mano de Thiago Silva.

Brasil 4-0 Perú (17/6/21)

Este fue el primero duelo del año. Los dirigidos por Tité golearon a los incaicos con los goles de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2021. Esta derrota también significó el debut de los peruanos en dicho torneo.

Perú 2-4 Brasil (13/10/20)

Finalmente, está el compromiso por Eliminatorias Qatar 2022. Si bien es cierto no llevó a cabo en este 2021, sucedió en octubre del 2020 (el tercero en menos de un año). La victoria de Brasil no tuvo brillo por el polémico arbitraje Julio Bascuñán, quien pitó algunas dudosas faltas a favor de los visitantes, mientras que a los nuestros no nos cobró con justicia.

