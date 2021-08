Lionel Messi recibe como regalo la camiseta firmada de Roberto Carlos

Lionel Messi continúa como centro de atención del mundo deportivo tras su salida del FB Barcelona y su revolucionaria llegada al Paris Saint-Germain (PSG), donde ya inició este jueves los entrenamientos. En medio del debate de su histórica retirada del club español, el astro argentino recibió recientemente un sorprendente obsequio desde Brasil.

El regalo se trata de una histórica camiseta autografiada de Roberto Carlos, con el que se consagró campeón en el Mundial de Corea-Japón 2002. El exlateral brasileño también fue rival de ‘Leo’ cuando jugaba para el Real Madrid, tiempos en el que el ‘10′ recién daba sus primeros pasos en el equipo culé.

“Hola, Roberto. Bueno, nada, acá me llegó tu camiseta. La verdad que muy agradecido de tener esta joya. Yo, en su momento, dije que me hubiera gustado tenerla y me la mandaste. Muchísimas gracias, te voy a mandar la mía”, fueron las palabras de Messi en agradecimiento.

En mayo de este año, Messi dijo que le gustaría tener las camisetas de Roberto Carlos y Cristiano Ronaldo. “Me arrepiento de no habérselas pedido a Ronaldo, a Roberto Carlos, jugadores que enfrenté. Hoy digo que me gustaría tener esas camisetas”, manifestó al diario argentino Olé.

Ahora, su deseo fue cumplido por el legendario jugador brasileño, que en su presente escribió: “Para el Grande Leo Messi, con cariño”.

Con este nuevo “trofeo”, Leo suma su extensa lista de prendas que conserva en su museo dentro de su mansión en Barcelona. En su colección privada están las que usó en cada uno de los clubes a los que enfrentó.

Además, figuran las de Pablo Aimar (Zaragoza), Ángel Di María (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Kun Agüero (Manchester City), Thierry Henry (selección de Francia) o Cesc Fábregas (selección de España), entre muchas.

Lionel Messi ya empezó a entrenar con sus nuevos compañeros del PSG

Luego de la ovacionada llegada de Lionel Messi a París, el mejor del mundo se sumó este jueves a los primeros entrenamientos del PSG en Camp des Loges, centro de preparación del club, donde se ha puesto a disposición del técnico Mauricio Pochettino.

El cuadro francés ha subido una historia de nueve segundos a su Instagram, en donde se observa al rosarino corriendo por un sector del campo, y luego de finalizar el trote es saludado por Jesús Perez, asistente del estratega argentino.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.