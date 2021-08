Lionel Messi en PSG: revolución francesa

“Antonella me acompaña donde sea. Si bien estaba mal desde el primer momento, me bancó y me apoyó”, afirmó el astro argentino. Foto: Facebook de Lionel Messi

Récord. Camisetas del argentino se agotaron en menos de 24 horas. Durante su presentación, la ‘Pulga’ señaló que uno de sus máximos deseos es ganar la Champions League con PSG.

