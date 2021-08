A los 32 años, Carlos Zambrano ha logrado una madurez que puede ser aprovechada en la selección peruana. Sin embargo, el defensor de Boca Juniors estuvo ausente de las últimas convocatorias. Ya sea por suspensión o por decisión técnica, el central peruano ha sido uno de los jugadores a los que más se le ha extrañado.

En diálogo con GolPerú, Zambrano habló sobre diversos temas, entre ellos la selección peruana y su actualidad en Boca Juniors. El central nacional confesó sentirse apenado por no ser considerado en la lista de jugadores que participaron de la última Copa América.

“Yo quería estar en la Copa América y en la última fecha doble de las eliminatorias. No se comunicaron conmigo para decirme que no estaría en la lista para ir a Brasil y está bien. Yo sigo trabajando y es decisión del cuerpo técnico si tengo que estar ”, indicó.

Al ser consultado sobre el rendimiento de la selección en el torneo continental, el zaguero de Boca Juniors se mostró satisfecho por lo realizado en tierras brasileñas. “ Creo que hicieron una buena Copa América , se mostraron muchos jóvenes que serán buenas piezas de recambio. Por más que esté o no, estoy en contacto con los compañeros. Si tengo que estar desde afuera, los apoyaré”, señaló.

El presente de la selección peruana en las eliminatorias

Sobre las aceptables actuaciones en la defensa peruana durante la Copa América de jugadores como Anderson Santamaría y Alexander Callens, Zambrano manifestó sentirse contento por la competencia sana que ahora habrá en la bicolor.

“Gracias a Dios hay muchos centrales en la selección. Va a generar una competencia sana y eso es lo que siempre me interesó, que haya más piezas de recambio en la defensa para que la selección se vuelva más competitiva. Lo que quiero es que nos metamos a la pelea por llegar al mundial ”, explicó.

Zambrano es habitual titular en la selección peruana. Foto: AFP.

Sobre Gianluca Ladapula, indicó que le gustaba mucho su estilo de juego y considera que será muy útil en la selección. “Lo vi en la Copa América, anotó goles y eso es lo que los peruanos queremos. Es muy trabajador, peleador, luchador; me gustó su forma de jugar. Hizo un gran esfuerzo y creo que nos ayudará mucho”, apuntó.

El zaguero considera de vital importancia la próxima fecha triple de eliminatorias en la que enfrentaremos a Uruguay, Venezuela y Brasil. “Hemos arrancado mal las eliminatorias, por suerte, ganamos en Ecuador y nos dimos un respiro, pero tenemos que empezar a sumar en casa como sea . No podemos pensar ni en el empate, porque necesitamos ganar de locales”, explicó.

Boca Juniors y su relación con Luis Advíncula

El central peruano expresó su alegría por el fichaje de Advíncula por Boca Juniors y contó que habló con ‘Lucho’ y la dirigencia de Boca cuando se daban las negociaciones. “Yo hablaba con Luis desde que surgió la posibilidad de que venga. Estoy contento por la decisión que tomó. Se ha integrado bien en el grupo. También Hablé con algunos dirigentes sobre cómo era Luis como persona, pues lo conozco hace mucho tiempo por la selección”, subrayó.

Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors a inicios de 2020. Foto: AFP

Sobre la rotación que se practica en su club, Zambrano declaró no tener problemas en apoyar a sus compañeros desde donde le toque. “ Yo estoy para aportar en el equipo, así sea desde el banco . Hay momentos en los que me toca estar y otros en los que no. Vengo a sumar al grupo y, cuando me toque estar, me entrego al máximo”, manifestó.

Finalmente, se refirió a la mala racha que tiene Boca Juniors en los últimos partidos. “Últimamente, en el equipo se está rotando mucho. Se han ido muchos jugadores y han llegado otros, prácticamente somos un grupo nuevo. Eso nos está costando porque no ganamos hace varios partidos”, concluyó.

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.