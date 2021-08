Alex Valera: “Lo único que quiero es seguir anotando goles y ayudar al equipo”

Alex Valera fue uno de los jugadores con mejor rendimiento en la victoria de Universitario sobre Cienciano. Lamentablemente, para el delantero, la suerte no estuvo de su lado, pues no pudo concretar las ocasiones de gol con las que contó. En una entrevista para Radio Ovación, el atacante merengue se refirió a su actualidad en el elenco crema, la recuperación de su equipo y los próximos duelos.

“Contra Cienciano sabíamos que teníamos que conseguir los tres puntos, lo bueno es que sacamos adelante el partido porque necesitábamos sumar de a tres ”, indicó. Valera se refirió al principal problema que tiene la U en la temporada, que es no sentenciar los encuentros. “El equipo se entiende bien, tenemos la mayor posesión de balón, pero lo que nos está costando es definir los partidos , porque metemos el primer gol y nos cuesta anotar el segundo”, agregó.

Al ser consultado sobre el próximo clásico ante Alianza Lima, Valera destacó la importancia de este tipo de partidos asegurando que los clásicos se ganan. “Va a ser un partido muy importante para nosotros. Estamos llegando de la mejor manera, con el mejor ánimo. Es un partido clave para nosotros porque necesitamos los puntos”, señaló.

Sobre su presente futbolístico, el ‘20’ merengue se mostró muy contento con la temporada que viene teniendo y lo que ha vivido este año tanto en su club como en la selección peruana. “Es un año muy importante para mi carrera por jugar torneos internacionales y tomar experiencia. Para mí es un bonito año y lo único que quiero es seguir anotando goles y ayudar al equipo . Quedan muchos partidos por jugar y tenemos muchas chances para llegar a la final”, remarcó.

Si bien es consciente de que los goles no lo acompañan en los últimos encuentros, Valera confía en revertir dicha situación. Asimismo destacó que los otros delanteros del equipo también anoten. “Es importante que ellos también estén anotando. La actitud no se va a negociar, en algún momento se me va a abrir el arco”, sentenció.

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.