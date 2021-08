Este jueves 12 de agosto se miden LDU Quito vs. Athletico Paranaense EN VIVO por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021. La ‘U’ y el Huracán inician la serie que definirá cuál de ellos continuará su sueño hacia un nuevo título del torneo. El escenario será el Estadio Rodrigo Paz Delgado y podrás seguir todas las emociones por La República Deportes. ¿A qué hora comienzan las acciones? Revísalo aquí.

Liga llegó a esta fase tras sorprender a Gremio en su casa con un 2-1 en la vuelta de octavos de final, que dejó el global 2-2 y le permitió avanzar por los goles de visitante. Del otro lado, Paranaense superó con contundencia al América de Cali en una llave que acabó 5-1. Este año, el conjunto ecuatoriano cayó en ambas veces que recibió a brasileños (3-2 con Flamengo y 1-0 con Gremio), mientras que el cuadro de Curitiba venció en su anterior visita a Quito (1-0 al Aucas).

Con información de AFP

LDU Quito venció como visitante a Gremio por 2-1 en octavos de final. Foto: AFP

¿A qué hora juegan LDU Quito vs. Athletico Paranaense?

El compromiso de LDU Quito vs. Athletico Paranaense, por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana, inicia a las siguientes horas, según donde te encuentres:

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (viernes 13).

¿Qué canal transmite el partido LDU Quito vs. Athletico Paranaense?

Los siguientes canales transmitirán el choque LDU Quito vs. Athletico Paranaense en estos países:

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Paraguay: Tigo Sports +

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: DAZN.

Athletico Paranaense venció al América de Cali con un global de 5-1 en octavos. Foto: EFE

¿Dónde ver el partido LDU Quito vs. Athletico Paranaense EN VIVO ONLINE GRATIS?

DirecTV Sports, cadena con los derechos de transmisión de este partido, también lo pasará vía internet a través del servicio de streaming DirecTV GO. Si no cuentas con esta opción, podrás seguir el LDU Quito vs. Athletico Paranaense EN VIVO, online y sin costo, por medio de la cobertura online que te traerá La República Deportes.

Posibles alineaciones del LDU Quito vs. Athletico Paranaense

LDU Quito: Gabbarini; Quintero o Perlaza, Guerra, Caicedo, Cruz; Alcívar, Piovi, Zunino, Julio; Muñoz y Amarilla.

Athletico Paranaense: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Ze Ivaldo, Nicolas; Richard, Christian, David Terans; Nikao, Carlos Eduardo y Renato Kayzer.

¿Dónde se jugará el partido de LDU Quito vs. Athletico Paranaense?

El encuentro de ida entre LDU Quito vs. Athletico Paranaense se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito (Ecuador), hogar de la escuadra alba.

