Continúa la Copa Sudamericana. Sporting Cristal vs. Peñarol definen en vivo vía Tarjeta Roja la ida de cuartos de final del torneo hoy, miércoles 11 de agosto. A partir de las 5.15 p. m. (hora peruana), el enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima y podrá verse por DirecTV Sports.

Los dirigidos por Roberto Mosquera y vigentes campeones peruanos tienen la mira puesta en formar parte de los cuatro mejores del continente . Para ello, el primer paso es vencer en casa a los uruguayos. Sobre esto, el DT peruano ha dicho: “Tenemos que enfrentar a Peñarol, que es un equipo fuerte. Tenemos la obligación de ganar de local”.

Pero no la tendrá fácil, pues el equipo de Uruguay viene haciendo una gran campaña en el campeonato intercontinental: culminó primero en su serie de fase de grupos, y dejó atrás a Corinthians, River Plate de Paraguay y a Sport Huancayo.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Peñarol?

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Peñarol?

El duelo por la Copa Sudamericana 2021 irá por la señal de DirecTV Sports y DirecTV GO en territorio sudamericano.

DirecTV Sports EN VIVO: canales

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Alineación de Sporting Cristal

Duarte, Lora, Chávez, Merlo, Loyola, Calcaterra, Távara, Gonzales, Hohberg, Ávila y Liza.

Alineación de Peñarol

Dawson, González, Formiliano, Kagelmacher, Piquerez, Gargano, Trindade, Ceppelini, Canobbio, Torres, Álvarez Martínez.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Peñarol EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Sporting Cristal vs. Peñarol ONLINE GRATIS a través de la página de transmisión de eventos deportivos Tarjeta Roja, para la cual no necesitas ninguna suscripción.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Peñarol EN VIVO en Tarjeta Roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en Sporting Cristal vs. Peñarol

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.