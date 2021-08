Por los cuartos de final de la Copa Libertadores, los paraguayos y brasileños disputaron un lugar entre los cuatro mejores de América. El marcador del Olimpia vs. Flamengo terminó con un 1-4 a favor de los rojinegros.

¿A qué hora juega Olimpia vs. Flamengo?

Perú – 5.15 p. m.

Colombia – 5.15 p. m.

Ecuador – 5.15 p. m.

México – 5.15 p. m.

Chile – 6.15 p. m.

Paraguay – 6.15 p. m.

Venezuela – 6.15 p. m.

Bolivia – 6.15 p. m.

Argentina – 7.15 p. m.

Uruguay – 7.15 p. m.

Brasil – 7.15 p. m.

España – 12.15 a. m. (12 de agosto)

¿Qué canal transmite Olimpia vs. Flamengo?

Podrás verlo en Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports 2

Alineación de Olimpia

Olimpia: Alfredo Aguilar; Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Richard Ortiz e Iván Torres; Ramón Sosa, Braian Ojeda, Edgardo Orzusa y Derlis González; Roque Santa Cruz y Jorge Recalde.

Alineación de Flamengo

Flamengo: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira y Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro y Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabriel Barbosa.

¿Dónde ver Olimpia vs. Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Olimpia vs. Flamengo ONLINE GRATIS a través de página de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan ninguna suscripción.

¿Cómo ver Olimpia vs. Flamengo EN VIVO en Tarjeta roja?

Puedes seguir el duelo Olimpia vs. Flamengo por la página de Tarjeta Roja siguiendo estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en Olimpia vs. Flamengo

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así, podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.

Asimismo, puedes disfrutar el Olimpia vs. Flamengo EN VIVO por Tarjeta Roja desde diversos dispositivos inteligentes si descargas la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.