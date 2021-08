La delegación peruana más numerosa de la historia ya está de regreso a Lima tras su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Las maletas están llenas de buenos recuerdos y sentimientos encontrados, pero el común denominador es el deseo de revancha.

La expectativa era lograr medallas tomando en cuenta que la última vez que nuestra bandera flameó en el podio fue hace 29 años, cuando Juan Giha logró la presea de plata en Barcelona 1992 en tiro al disco (skeet). A pesar de que no se cumplió el objetivo, el balance es positivo con cuatro diplomas olímpicos para los que se posicionaron entre los ocho primeros.

La gran revelación fue, sin duda, el skater Angelo Caro, quien, a sus 21 años de edad, se ubicó en el quinto lugar de la clasificación y estuvo cerca de llegar a la final en un deporte que hizo su estreno oficial como disciplina en los Juegos Olímpicos. Mantuvo en vilo al Perú como en aquella época gloriosa de Seúl 1988, donde el vóley consiguió la de plata.

“Yo quería traer una medalla, esa era la idea, por eso me preparé desde hace mucho tiempo. Estuvimos cerca, estuvimos besando la medalla, en esta oportunidad no se pudo traer la medalla, pero hemos traído orgullo”, manifestó con la ilusión de superar su marca en París 2024.

El surf encendió una luz de esperanza tras las siete medallas logradas en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Nuestro país llegaba a Tokio como uno de los equipos sudamericanos más fuertes sobre las olas, pero solo Lucca Mesinas obtuvo una posición destacada terminando la competencia en el quinto lugar.

“Estar en Tokio ha sido increíble. Era la primera vez que el surf estaba en Juegos Olímpicos y me siento orgulloso de haber representado al Perú. La he pasado muy bien con el resto de la delegación, la Villa Olímpica es maravillosa”, afirmó el tablista que actualmente se encuentra compitiendo en el CT Barra de la Cruz (México).

En karate, Alexandra Grande no pudo ratificar sus credenciales de bicampeona panamericana de kumite 61 kg. Perdió los tres primeros combates y recién logró reaccionar en su última presentación derrotando a la marroquí Btissam Sadinno. Sin embargo, se ubicó en un meritorio séptimo lugar.

“Una competencia no define al deportista ni a la persona, llegar aquí no es fácil. Sé que cuestionaron mi actitud, pero si no me vieron como un pitbull atacando es porque soy más de estrategia, de pensar. No somos máquinas de hacer medallas, tendré mi revancha”, dijo a La República la karateca número 11 del ranking mundial.

El tiro, en la modalidad skeet, también estuvo a un paso de llegar a la final con Nicolás Pacheco. El peruano brilló en el Polígono de Tiro Asaka Shooting, donde disputó el desempate para clasificar a la final tras sumar 122 platos. Una polémica decisión arbitral por presunta falta técnica acabó con sus esperanzas. Terminó en sexto lugar.

“El Perú es grande, hay que unirnos para lograr lo que nos propongamos. Esta experiencia será muy positiva para mí. Pido al IPD, al Comité Olímpico Peruano y a la empresa privada que me sigan apoyando para clasificar a otros Juegos Olímpicos”, indicó Pacheco, quien junto con Marko Carrillo nos representará en la Copa del Presidente International Shooting Sport Federation (ISSF) 2021, que se desarrollará del 19 al 24 de octubre en Lárnaca, Chipre.

Finalmente, las maratonistas Gladys Tejeda y Jovana de la Cruz fueron las mejores latinoamericanas en Tokio 2020. Estos Juegos Olímpicos dejaron un saldo favorable para varios deportistas nacionales y para otros significó la oportunidad de mejorar.

La competencia también sirvió para poner en vitrina la importancia de la salud mental y la presencia del coaching en las federaciones. El apoyo del Instituto Peruano del Deporte ha sido fundamental en la preparación de los competidores.

