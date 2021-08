Lionel Messi se reunió con Ibai Llanos tras su presentación en el PSG: “Estoy ilusionado”

El famoso streamer español Ibai Llanos volvió a acaparar la atención de sus seguidores luego de ingresar al Palacio de los Príncipes para tener un encuentro con Lionel Messi en su presentación oficial como jugador del PSG.

Fiel a su estilo y con la presencia de 320.000 cibernautas conectados al Twitch, Ibai logró entrevistar al astro argentino en el interior del recinto deportivo del cuadro francés, en donde el excapitán del Barcelona expresó sus intenciones en su nueva etapa.

“Estoy muy ilusionado en este nuevo proyecto, esto es un estadio espectacular, una plantilla espectacular... la verdad, tengo mucha ilusión”, sostuvo Lionel Messi con un tono amable ante las bromas del español.

Ibai Llanos llevó consigo dos camisetas para que la estrella de la selección argentina estampe su firma, y después de un par de imprevistos por el color de la tinta del lapicero y la camiseta, este le jugó una broma a Lionel Messi asegurando que está cansado.

“La verdad que estoy cansado”, respondió la ‘Pulga’, pero inmediatamente después confesó que está a la espera de iniciar con su preparación para vestir la camiseta del PSG en partidos oficiales: “Tengo ganas de empezar a entrenar ya con el nuevo equipo”, declaró.

Pero no fue el único episodio que el streamer español protagonizó, ya que conversó con el periodista argentino Christian Martin para revelar que es hincha del Boca Juniors. “No soy hincha de River Plate, no creo que vaya. Soy educado, si me invitan puedo hacer algo, pero siento un amor hacia Boca Juniors que nació hace un año y medio”, manifestó.

