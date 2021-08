Gustavo Dulanto está a un paso de lograr algo histórico con su club el Sheriff Tiraspol de Moldavia. Tras eliminar al mítico Estrella Roja de Belgrado, el cuadro del jugador peruano está a dos partidos de alcanzar la fase de grupos de la Champions League, algo impensado tras un dubitativo inicio de temporada.

En entrevista a GolPerú, Dulanto contó cómo si inició la recuperación de su equipo tras el mal inicio. “Tras perder los dos primeros partidos nos juntamos con mis compañeros y cada uno se dijo las cosas que le gustaban y las que no. Para el duelo de la primera ronda de clasificación salimos con el cuchillo entre los dientes en Albania y le ganamos 4-0 al campeón de ese país”, indicó.

El defensor nacional también destacó las cualidades de su equipo y sus compañeros, además remarcó el buen momento que atraviesa tanto en lo personal como en lo colectivo. “Hemos demostrado estar para grandes cosas. Estoy confiado en mi equipo. Siento la confianza del técnico y mis compañeros , por eso me siento agrandado en el campo y eso hace que esté en buen nivel”, advirtió.

El zaguero del Sheriff Tiraspol contó lo que significó para él y sus compañeros eliminar a un equipo histórico como el Estrella Roja. “Me sorprendió la hinchada de Estrella Roja, pero el equipo mostró personalidad y bastante carácter para sacar un gran resultado y matar la serie acá en casa. Mis compañeros mostraron una jerarquía tremenda porque no estamos acostumbrados a partidos de esa magnitud en Moldavia”, señaló.

Como era de esperarse, Dulanto se refirió al Dinamo Zagreb de Croacia, su próximo y último rival en su camino a la fase grupos de la Champions League. “Soy consciente de que Dinamo es favorito, pero confío plenamente en la capacidad de mis compañeros . Me gustan las situaciones en las que las papas queman, pero en el campo todos somos iguales. El que no corre no gana”, apuntó.

Finalmente, contó cómo afrontará él los duelos ante el Dinamo Zagreb. “Los playoffs que vienen voy a jugarlos con el cuchillo entre los dientes. Sería un gran logro institucional y personal alcanzar la fase de grupos de la Champions. Vine al club apuntando a este torneo”, concluyó.

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.