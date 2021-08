Con información de Pamela Advíncula /URPI-LR

No basta con amar la camiseta. Roberto ‘El Chorri’ Palacios es un jugador muy querido por los hinchas de Sporting Cristal y de la selección. El volante peruano sabe lo que es identificarse con una institución y se animó a opinar sobre la actualidad de Lionel Messi y lo complicado que debió ser para él abandonar Barcelona luego de 20 años.

“A veces llegan circunstancias que a uno lo llevan a tomar estas decisiones. Messi jamás pensó en irse del Barcelona por todo el cariño. Como él lo dijo, toda su familia empezó en esa ciudad; él desde muy pequeño ha estado en ese club y es difícil dejar una institución a la que tanto le dio y que tanto te dio”, manifestó el exjugador de la selección.

A su vez, Palacios indicó que a veces el amor por un club no basta y los jugadores tienen que resisnarse ante muchas cosas para seguir en sus equipos. “Messi no pudo aceptar tantas condiciones del Barcelona. El amor a la camiseta tiene un límite, el tiene familia, y tampoco puedes aceptar un maltrato”, manifestó.

El otrora diez de la selección expresó que pasó una situación similar en la última etapa de su carrera cuando decidió venir a jugar a Sporting Cristal. El ‘Chorri’ resaltó el esfuerzo que realizó Lionel Messi para quedarse en Barcelona y lo bien que hablaba esa acción del argentino.

“A mí me paso lo mismo cuando llegué a Cristal los últimos años. Mucha gente no sabe, pero yo por quedarme en esta institución dejé de ganar lo que ganaba en otros lugares, porque la posición económica a veces no cuenta, ¿no?, cuenta mucho a veces el sentimiento. Pero en este caso con Messi creo que ya no pudo aceptar tantas condiciones del Barcelona”, precisó.

El exjugador rimense participó en la inauguración del Mural por la Paz junto al alcalde Jorge Muñoz y al ‘Puma’ Carranza. La imagen se ubica frente al Estadio Nacional y, según manifestó el burgomaestres, con ella se busca enviar un mensaje de unidad a través del deporte en tiempos de tanta polarización.

