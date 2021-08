El Olimpia vs. Flamengo será un partido vital para cada uno de los equipos, aunque estos no llegan al encuentro en su mejor momento. En el caso de Olimpia, no pudo ante Guaraní al caer 3-1. Dicho marcador puso penúltimo al Expreso Decano con una sola victoria de los cuatro partidos afrontados.

Por su parte, Flamengo fue derrotado por Inter de Porto Alegre al caer por 0-4. En dicho encuentro, el Mengao se vio afectado con la expulsión de su estrella ‘Gabigol’ y lo colocó en la quinta casilla del Brasileirao, quedando a 10 puntos del líder Atlético Mineiro.

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Flamengo?

Según el país donde te encuentres:

Perú – 5.15 p. m.

Colombia – 5.15 p. m.

Ecuador – 5.15 p. m.

México – 5.15 p. m.

Chile – 6.15 p. m.

Paraguay – 6.15 p. m.

Venezuela – 6.15 p. m.

Bolivia – 6.15 p. m.

Argentina – 7.15 p. m.

Uruguay – 7.15 p. m.

Brasil – 7. 15 p. m.

España – 12. 15 a. m. (12 de agosto)

¿Qué canal transmite el partido Olimpia vs. Flamengo?

Latinoamérica: ESPN Play y FOX Sports

Estados Unidos: beIN Sports Connect, beIN Sports en Español

España: DAZN, DAZN 2, Movistar +

¿Dónde ver el partido Olimpia vs. Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS?

La Conmebol dispuso su plataforma de Facebook Watch para que los miles de aficionados a la Copa Libertadores puedan disfrutar gratis el duelo por los cuartos de final entre Olimpia vs. Flamengo.

Posibles alineaciones del Olimpia vs. Flamengo

Olimpia: Alfredo Aguilar; Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Richard Ortiz e Iván Torres; Ramón Sosa, Braian Ojeda, Edgardo Orzusa y Derlis González; Roque Santa Cruz y Jorge Recalde.

Alfredo Aguilar; Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Richard Ortiz e Iván Torres; Ramón Sosa, Braian Ojeda, Edgardo Orzusa y Derlis González; Roque Santa Cruz y Jorge Recalde. Flamengo: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira y Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro y Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabriel Barbosa.

¿Dónde se jugará el partido de Olimpia vs. Flamengo?

El Olimpia vs. Flamengo se jugará en el Estadio Tigo Manuel Ferreira, conocido como El Bosque de Para Uno o simplemente Para Uno, perteneciente al club Olimpia, este miércoles 11 de agosto.