Una de las mejores cartas peruanas para subir al podio en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 era Alexandra Grande, la vigente campeona panamericana de Karate en la modalidad Kumite 61 kg.

Sin embargo, nuestra compatriota perdió tres combates seguidos contra la ucraniana Anita Serogina (6-1), la egipcia Gian Lofty (2-0) y la serbia Yovana Prekovic (1-0).

En su última presentación logró derrotar (3-1) a la marroquí Btissam Sadini, pero no alcanzó para pelear por una medalla.

La República conversó con la atleta nacional y reconoció que pudo ofrecer más en el tatami.

Pasó Tokio 2020, ¿cómo te sientes después de la competencia?

Es raro, no lo voy a negar. Vine con expectativas distintas, quería seguir haciendo historia, como lo vengo haciendo en mi carrera deportiva, pero por algo suceden las cosas, no se dieron esta vez, es algo normal. Un campeonato no define todo lo que tengo hasta ahora, mi entrenador y yo estamos contentos porque hemos cumplido uno de nuestros sueños, que era clasificar a los Juegos Olímpicos. Trabajamos duro cinco años, ha sido difícil porque al karate solo clasificaban los diez mejores del mundo de cada categoría, ahí ya es un avance, tal vez puedan decir que suena mediocre, pero yo he pasado por muchas cosas difíciles y no me arrepiento de nada, estoy contenta, estoy feliz.

Has hecho historia porque es la primera vez que el karate es una disciplina en los Juegos Olímpicos.

Nadie me puede quitar todo lo que he logrado hasta ahora. Una competencia no define al deportista y a la persona, llegar aquí no es fácil, a ver si alguien lo puede hacer, es complicado y duro para todos los deportistas que somos elite. No pensé que iba a estar en Tokio porque los Juegos se ven tan lejos y estar aquí con los mejores del mundo y haber quedado séptima con un diploma olímpico, me hace sentir orgullosa. Como lo puse en mis redes, viéndome hace veinte años atrás, era una niña que soñaba, que pensaba muchas cosas, que no tenía recursos y que tenía que vender caramelos… Ahora me veo y estoy orgullosa.

¿Por qué recién mostraste tu mejor nivel en el último combate?

En todos los Juegos Olímpicos hay cámaras, en otros eventos que también he perdido no me han visto, he perdido muchas veces como he ganado. Sí, las cosas no salieron bien, no fue una buen performance. ¿Qué habrá pasado? La presión, esto de la pandemia tal vez algo más, no sé, no puedo decir que soy menos que ellas porque no es así. En todo el proceso de clasificación he peleado contra ellas, les he ganado y ellas me han ganado, y esta vez era para cualquiera, todas somos mundialistas. Sé que cuestionaron mi actitud, pero yo soy una deportista más de cabeza, de mente, más de estrategia, si no me vieron como un pitbull atacando es porque no estoy peleando contra cualquiera, si me iba con todo me iban a dar duro y podía perder 8-0. Ellas también me tenían respeto porque saben contra quién estaban peleando.

Las críticas que no son constructivas vienen de gente que no sabe lo que ustedes han pasado...

Respeto las opiniones de toda la gente, pero no saben lo que hay detrás y los duros momentos que pasamos, solamente ven la medalla, creen que los deportistas somos máquinas de hacer medallas y como han estado acostumbrados a ver mis logros, ahora piensan que soy la peor, ese tipo de críticas no me afectan, entran por un oído y salen por el otro. A las únicas personas que escucho son a las que han estado cerca y saben lo que he vivido. Tengo a la mejor familia del mundo, tengo a los mejores amigos del mundo, tengo al mejor entrenador del mundo. También agradezco a la gente que me critica porque eso me hace más fuerte.

¿Y ahora qué viene para ti?

Necesito un descanso mental, físico y psicológico, necesito salir de vacaciones y no pensar en que no puedo comer una papa frita, que no puedo amanecerme, necesito disfrutar, tampoco creo que me desbande mucho porque me conozco y soy bien disciplinada. Luego volveré a enfocarme en los entrenamientos porque tengo un mundial a fin de año y sé que las revanchas existen en el deporte, eso es lo bonito, espero encontrarme con las chicas contra las que competí ahora porque somos amigas y las aprecio bastante, la campeona del mundo me dijo ‘Ale, esto es así, perdiste, pero sigues siendo la mejor’, imagínate…

¿Qué tan importante es tu familia? Veo que son muy unidos.

Somos humildes, hemos empezado de abajo, no tengo papás millonarios, algunos creen que soy hijita de mamá, pero yo sé qué es sufrir, qué es luchar. A mi familia la adoro como no tienes idea, para mí son lo primero y lo más importante, antes de viajar mis padres me dijeron ‘hijita, queremos que regreses a Perú tal cual estás yendo a Tokio, cualquiera que sea el resultado, estamos orgullosos de ti’.

Toma nota

Esfuerzo. Alexandra contó que cuando era niña vendía caramelos en las calles para ayudar a sus padres.

Agenda. En noviembre participará en el campeonato mundial de karate que se realizará en Dubái.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.