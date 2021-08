La Copa Libertadores no se detiene. Palmeiras vs. Sao Paulo definen la ida hoy, martes 10 de agosto. A través de ESPN y DirecTV Sports, el encuentro en el Estadio Morumbi se podrá ver a las 7.30 p. m. (hora peruana).

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 31 de julio de este año. En aquel cotejo, quedaron empatados 0-0 y hubo un expulsado: Rigoni . Los paulistas, comandados por Hernán Crespo, eliminaron a Racing en octavos por un resultado global de 4-2.

Por su lado, Palmeiras eliminó a Universidad Católica en octavos de final, con un global de 2-0. Actualmente, los de Kuscevic están en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil, con 32 puntos.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Sao Paulo?

Brasil: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Palmeiras vs. Sao Paulo?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Fox Sports App

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur.

Alineación de Palmeiras

Weverton, Rocha, Gustavo Gómez, Melo, Víctor Luis, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu y Deyverson.

Alineación de Sao Paulo

Volpi, Diego Costa, Robert Arboleda, Leo, Igor Vinicius, Luan, Liziero, Martín Benítez, Wellington, Emiliano Rigoni y Vitor Bueno.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Sao Paulo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Palmeiras vs. Sao Paulo ONLINE GRATIS a través de la página de transmisión de eventos deportivos Tarjeta Roja, para la cual no necesitas ninguna suscripción.

¿Cómo ver Palmeiras vs. Sao Paulo EN VIVO en Tarjeta Roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en Palmeiras vs. Sao Paulo

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así, podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.

Además, puedes disfrutar el Palmeiras vs. Sao Paulo EN VIVO por Tarjeta Roja desde diversos dispositivos inteligentes si descargas la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.