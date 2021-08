Luis Advíncula: “Debutar contra River y eliminarlo ha sido lo mejor”

Luis Advíncula firmó con Boca Juniors por tres temporadas y media. ‘El Rayo’ no esperó mucho para debutar, una semana después de ser oficializado por el club, jugó su primer partido contra el clásico rival: River Plate, donde el cuadro Millonario quedó eliminado de la Copa Argentina. El segundo encuentro lo tuvo el domingo 8 de agosto contra Argentinos Jrs., entró en el minuto 86 y terminó en empate.

En una entrevista con su nuevo equipo, el peruano se mostró feliz de haber llegado a los xeneizes y de ganarle a River en su primer juego. “Me siento contento con llegar a este club. Uno siempre quiere jugar en Boca, quien diga que no, es un mentiroso. Es un sueño jugar acá y debutar ante el clásico rival y eliminarlo ha sido el mejor debut que he podido tener ”.

“Venir a Boca era una gran oportunidad, es un plus en mi carrera llegar a un equipo grande a pelear cosas importantes. [...] Jamás en la vida me arrepentiré de haber venido acá ”. El Káiser Zambrano también influyó en que ‘Bolt’ tome la decisión de firmar. “Hablé con él antes de venir. Con Carlos nos conocemos desde menores. Eso me facilita el estar aquí. También los compañeros me han recibido muy bien”.

Además, ‘El Rayo’ sabe que no es el primer peruano que llega a La Bombonera; al igual que Zambrano, Advíncula buscará dar lo mejor de sí para estar a la altura de sus compatriotas: “Muy pocos peruanos han jugado en Boca y lo hicieron muy bien. Carlos [Zambrano] y yo tenemos la vara alta de dejar bien el nombre de los peruanos”. No es para menos, en el club argentino pasaron Julio Meléndez, que llegó a ser capitán, y Nolberto Solano, quien jugó junto a Maradona y le puso el apodo del ‘Maestrito’.

El jugador tiene todas las ganas de ‘romperla’ con la camiseta azul y oro, por eso agradece la confianza que el técnico le ha dado y sabe que la mejor forma de pagarla es con resultados y entrega. “Uno siempre quiere estar donde lo tratan bien. Hicieron un gran esfuerzo para que yo esté aquí, ahora tengo la responsabilidad de retribuir eso en la cancha”, finaliza Advíncula.

