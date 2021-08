Lionel Messi al PSG: el día que Maradona vaticinó que el FC Barcelona lo ‘maltrataría’

Lionel Messi salió de su zona de confort en FC Barcelona, club que lo albergó durante 21 años; sin embargo, a pesar de esta larga etapa, su salida intempestiva no fue como lo habría soñado el argentino. En los corazones de los hinchas azulgranas sienten que su máxima figura en los últimos años salió por la puerta falsa. Esta sensación se produce debido a malas decisiones en la directiva. En ese aspecto, el panorama ya había sido vaticinado por Diego Armando Maradona algunos años atrás.

En 2017, el ‘Pelusa’ fue entrevistado por Infobae, y en medio de la conversación habló sobre ‘Lío’ y su relación con la institución catalana. Fue ahí que soltó una frase que en estos días se hizo realidad.

“Yo sé que Messi se va a ir mal del Barcelona. O, por lo menos, no se va a ir como lo merece” , dijo convencido el ídolo del fútbol argentino en ese entonces.

Luego, agregó: “Yo me fui igual. A Barcelona, al Barcelona club, no le importa lo que vos le das, no te lo agradece. Le van a pagar como me pagaron a mí”.

Un año después, cuando Diego Maradona dirigía en el fútbol mexicano, volvería a referirse al trato que tiene el FC Barcelona con las estrellas que pasaron por sus filas.

“No hagan lo mismo que hicieron con papá. Con Rivaldo, con Ronaldo, con Romario, con Figo y así te puedo decir un montón de jugadores que echaron por celos. Nadie se acuerda de Ronaldinho en Barcelona, eso es lo que tiene Barcelona... olvida a los ídolos rápidamente”, declaró para Claro Sports.

