Laporta le quitó a Ronaldinho, PSG le quitó a Messi

Joan Laporta tenía 41 años cuando fue el último postulante en presentar su candidatura a la presidencia del equipo catalán en el 2003. Aquella elección culé tuvo la mayor cantidad de aspirantes de la historia del club. A pesar de no ser el favorito, según las encuestas, Laporta ganó y se convirtió en presidente del Fútbol Club Barcelona.

En su primer año de mandato logró la contratación del mexicano Rafael Márquez, del portugués Ricardo Quaresma y estuvo cerca de quedarse con David Beckham, pero el Real Madrid le quitó esa oportunidad. Entonces, Laporta apostó todo por un brasileño de 23 años, una naciente figura que acababa de ganar el Mundial en el 2002 con su país y destacaba en el Paris Saint-Germain, Ronaldinho fue el gran fichaje de la blaugrana, llegó al club por 27 millones de euros.

‘Dinho’ llegó en el 2003 al Barza, tan solo un año después debutó Lionel Messi en el equipo mayor. El brasileño fue la estrella del club, mientras el argentino iba perfilándose como una nueva figura. De a pocos, la ‘Pulga’ se fue consolidando y, para el 2009, ya era considerado el mejor del mundo al ganar el Balón de Oro. Laporta, a pesar de las críticas, logró cambiarle la cara al Barcelona y armar un gran equipo, dejó el cargo en el 2010.

Del 2010 al 2021, el Barcelona ganó 22 campeonatos. Luego de esas grandes campañas, Laporta vuelve en el 2021 a presidir el club. Sin embargo, la situación de pandemia le daba un equipo golpeado económicamente; a pesar de eso, se contrató a Depay y Agüero. Lo que no esperaba -y no solucionó a tiempo- fue el fin del contrato de Messi. El argentino, quien sí quiso renovar, no pudo hacerlo por obstáculos legales y financieros que ya no se solucionaron. Finalmente, el PSG, equipo al que le quitaron su gran estrella, Ronaldinho, da el ‘golpe’ y se queda con la ‘Pulga’. Laporta pasó de ser el más odiado de París a convertirse en el más odiado de Barcelona.

