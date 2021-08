La salida de Lionel Messi representó un gran problema para el Barcelona de cara a la temporada 2021/22. Sin su mejor figura en el plantel, deberán sacarle el mayor provecho posible a los cracks que aún tiene (como Griezmann y Dembelé), así como a las nuevas contrataciones, entre quienes figuran el ‘Kun’ Agüero y Memphis Depay.

No obstante, la prensa española reporta que estos flamantes fichajes podrían no ver acción aún, pues todavía no han sido inscritos en LaLiga por motivos que guardarían relación con la situación económica del club y otros aspectos. En la siguiente nota te explicamos qué se ha reportado sobre las nuevas incorporaciones a pocos días del debut liguero ante Real Sociedad de este domingo 15.

¿Quiénes son los fichajes del Barcelona para esta temporada?

Para afrontar la temporada 2021/22, el Barcelona se armó con cuatro nuevas contrataciones: los delanteros Sergio Agüero y Memphis Depay, y los defensores Emerson Royal y Eric García.

¿Por qué el Barcelona no ha podido inscribir a sus fichajes?

Desde el programa Què T’hi Jugues, de la cadena SER, reportaron que se requerirá de alguna salida o reducción salarial importante para que la inscripción de estos jugadores se haga posible. Si esta no ocurre hasta este fin de semana, ninguno saldría al campo en el debut del Barcelona contra la Real Sociedad.

“En el club esperan que en las próximas horas se cierre una rebaja salarial o alguna salida para poder inscribir a los fichajes. Si no hay ningún movimiento, el Barcelona no podrá inscribirles”, sostuvo Sique Rodríguez, periodista de dicho espacio.

Esto contradeciría las afirmaciones hechas por Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, durante la conferencia de prensa donde se dieron explicaciones por la salida de Messi. El mandamás culé dejó entrever que las nuevas contrataciones serían inscritas sin problemas.

Por otra parte, el diario Sport indica que la institución blaugrana no tiene prisa por inscribir a Agüero, Depay y Eric García, pues los tres llegaron con carta de jugador libre; de hecho, el argentino sufrió recientemente una lesión. La situación de Emerson Royal es diferente, pues fue traspasado del Betis.

El plazo para realizar inscripciones vence el 31 de agosto, fecha del cierre del mercado de fichajes en España. No obstante, el citado periódico también asegura que, al estar los tres primeros dentro de las excepciones contempladas en el Reglamento General de la Federación Española de Fútbol, habría chance para inscribirlos fuera del periodo establecido, siempre que hayan fichas libres dentro de límite de 25 para equipos de Primera División.

Para ello, prosigue la publicación, deberán estar inscritos en UEFA a comienzos de setiembre si el Barcelona los quiere disponibles para la fase de grupos de la Champions League, que comienza el 14 de ese mes.

¿Por qué Messi se fue del Barcelona?

Según el comunicado del FC Barcelona en el que se anunciaba el fin de la relación con Lionel Messi, existía “un acuerdo” entre ambas partes, pero no se pudo formalizar debido a “obstáculos económicos y estructurales”.

“Hacer una inversión como la que hay que hacer para mantener a Messi da mucho respeto y no se puede poner más en riesgo a la institución”, sostuvo el presidente del club, Joan Laporta, en una conferencia de prensa donde también señaló que factores como el fair play salarial y la situación dejada por la directiva anterior influyeron en que no se pudiese firmar un nuevo contrato.

“El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más. Para qué estirarlo más si es un casi imposible. Yo tengo que pensar en mi futuro y en mi carrera, es lo que me toca a partir de ahora. Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, hicimos todo lo que se pudo”, declaró por su parte el propio Lionel Messi en su conferencia de despedida del cuadro catalán.

La crisis económica del Barcelona

Joan Laporta, presidente del Barcelona, sostuvo que la continuidad de Lionel Messi hubiera puesto en riesgo a la institución por la mala situación financiera. El propio club reportó pérdidas de 97 millones de euros debido a la pandemia del coronavirus, así como una deuda de 1.173 millones, de los cuales 730 son a largo plazo. Esto puso en riesgo la estadía de la ‘Pulga’ y de otros futbolistas con los azulgranas.

