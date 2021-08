Ángel Comizzo tras el triunfo ante Cienciano: “A partir de ahora va a empezar la verdadera pelea”

Van a dar pelea. Luego del auspicioso triunfo por 3-1 ante Cienciano, el entrenador argentino analizó el desempeño de Universitario y manifestó sus proyecciones para la etapa final de la Liga 1 Betsson. En una entrevista con Radio Ovación, Ángel Comizzo se expresó sobre la falta de gol de su equipo y cómo sería la lucha por el campeonato.

“A partir de ahora va a empezar la verdadera pelea por el primer puesto, habrá equipos que se despegarán, otros que no tanto, entramos a un tercio del campeonato. Ahora sí entramos a la pelea por los primeros lugares”, expuso el estratega al finalizar el cotejo ante Cienciano.

A pesar de conseguir un triunfo en la última jornada, el desempeño de Universitario durante la fase 2 ha sido irregular. “El equipo genera, partido a partido tenemos oportunidades de gol, van a venir los goles, esperemos que no tarden nada más”, puntualizó.

El entrenador argentino siempre ha sido crítico con el accionar de los árbitros durante el torneo local. El duelo ante Cienciano no fue la excepción y se presentaron varias jugadas polémicas. Al respecto, Comizzo opinó sobre el desempeño de Joel Alarcón y mencionó: “Lo tengo en un concepto muy alto por su capacidad de arbitrar. Me comentaron que no fue off-side (jugada de Álex Valera), luego por reclamar me amonestaron”.

El cuadro crema se ubica en la sexta posición de la fase 2 de la Liga 1 Betsson con ocho puntos y en la próxima jornada enfrentará a Ayacucho en el estadio Iván Elías Moreno.

