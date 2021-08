El triunfo ante Cienciano por la quinta jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson ha caído de la mejor manera en el plantel crema. El primero en reconocerlo fue el entrenador Ángel David Comizzo, quien destacó el rendimiento de su equipo y mencionó que ya se encuentran en la pelea. Otro que ha mostrado un gran nivel en los últimos cotejos fue Alexander Succar, el delantero anotó por segunda vez consecutiva.

El artillero crema brindó una entrevista a RPP Noticas en la cual reflexionó sobre los problemas que afrontó luego de la final del año pasado y su actual racha goleadora con Universitario. “Tuve una para bastante larga y significativa. Me hizo reevaluar y replantear cosas sobre mi vida, pero ahora me siento mejor físicamente, se ha abierto el arco y me siento cómodo jugando de nuevo”, manifestó el delantero en el programa Fútbol como cancha.

Por otra parte, destacó los cambios que ha tenido bajo las órdenes de Comizzo. “Ahora el profesor no solo me pone como ‘9′, sino también por los lados. Ayer entré por derecha, no entré de ‘9′ porque estaba Enzo. Ahora me siento versátil y tengo posibilidades de usar ambas bandas”, enfatizó.

Alexander Succar se ha convertido en una pieza de recambio importante para Universitario. Viniendo desde el banco anotó en los descuentos el empate ante los rimenses por la cuarta fecha y, en la última jornada, se hizo presente desde los 82 minutos y consiguió el 3-1 definitivo ante Cienciano. Con este resultado, los cremas suben a la sexta posición y se encuentran a tres puntos de los punteros Alianza Lima y Melgar.

