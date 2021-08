Sao Paulo vs. Palmeiras EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este martes 10 de agosto, desde las 7.30 p. m. (Perú), en el Estadio Morumbí en partido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021. La transmisión del partido estará a cargo del canal ESPN 2. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Sao Paulo vs. Palmeiras: historial

El historial de partidos entre ambas escuadras es amplio, por lo que nos enfocaremos en los 10 últimos. De este grupo, El Tricolor lleva la delantera con cuatro triunfos, cinco empates y una derrota.

En el enfrentamiento más reciente, Sao Paulo y Palmeiras igualaron sin goles en partido correspondiente por el Brasileirao que se disputó en julio de este año.

¿A qué hora juegan Sao Paulo vs. Palmeiras?

La transmisión del partido entre Sao Paulo vs. Palmeiras EN VIVO empezará a partir de las 7.30 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Sao Paulo vs. Palmeiras?

El partido Sao Paulo vs. Palmeiras lo transmitirá la señal de ESPN 2 por televisión. Conoce qué canales sintonizar según tu paquete de cable.

¿Cómo ver Sao Paulo vs. Palmeiras por ESPN 2 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Sao Paulo vs. Palmeiras por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a ESPN Play para ver Sao Paulo vs. Palmeiras?

Para acceder a ESPN Play para ver el partido Sao Paulo vs. Palmeiras, debes registrarte con las credenciales de tu proveedor de TV paga. Ingresa a www.espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de ESPN 2?

Además de partidos como el Sao Paulo vs. Palmeiras, la señal de ESPN 2 transmite lo mejor del fútbol sudamericano así como otros torneos continentales de la región y de Europa (Champions League, Europa League) y los principales juegos de las ligas de España, Inglaterra e Italia. También puedes ver la cobertura de otros deportes, como baloncesto, tenis, artes marciales mixtas, automovilismo, etc.

