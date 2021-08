Novak Djokovic renuncia al Masters 1000 de Cincinatti y priorizará el US Open

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se presentaban como la gran oportunidad para que Novak Djokovic se convierta en el primer tenista de la historia que logra un Golden Slam (cuatro Grand Slam y la medalla de oro en JJ. OO.). Sin embargo, las duras condiciones y las derrotas en la última parte de la competición habrían cambiado los planes del serbio en lo que resta de la temporada.

A una semana de su inicio, ‘Nole’ anunció que no disputará del Masters 1000 de Cincinnati e irá de frente al US Open. Luego de su participación en Japón, el número uno del mundo utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia de su retiro y los motivos detrás de esta decisión.

“Queridos fans, quería compartir con ustedes que me estoy tomando un poco más de tiempo para recuperarme después de un viaje bastante exigente desde Australia a Tokio. Lamentablemente, eso significa que no estaré listo para competir en Cincinnati este año, así que centraré mi atención en el US Open y pasaré más tiempo con la familia. ¡Nos vemos pronto en Nueva York!”, manifestó el deportista serbio.

El líder del ranking ATP se concentrará en lograr el US Open 2021 y conquistar su vigésimo primer título en Grand Slam. De esta manera, el deportista podrá superar a sus rivales Rafael Nadal y Roger Federer (ambos cuentan con 20 trofeos).

Recordemos que, Djokovic se mostró desencajado y con un nivel muy por debajo de lo acostumbrado en los últimos dos partidos que disputó en Tokio 2020. Esto le costó su eliminación en la semifinal ante el ruso Alexander Zverev y la derrota por la medalla de bronce ante e español Pablo Carreño.

