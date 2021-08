Después de 21 años, Lionel Messi ha dejado el Barcelona. Mediante una conferencia de prensa que otorgó como despedida, el astro argentino se mostró afligido por su partida. “El año pasado quería irme, pero este no”, “Yo hice todo lo posible por quedarme y no se pudo”, “Me había bajado el 50% del salario y no se me pidió más” fueron algunas de las frases que la Pulga dijo el domingo 8 de agosto.

Luego del comunicado de que Messi y el Barza no llegaron a un acuerdo, en cuestión de horas circuló el rumor de que su próximo destino sería el Paris Saint Germain y, más adelante, según medios franceses, ya se hablaban de 40 millones de euros que estaría ganando Lio por cada temporada con el equipo francés. Esto dejó algunas dudas -y críticas- sobre el argentino, pues cuestionaban que su ‘amor por el club’ se basaba en su salario, ¿Por qué no pudo reducir más su sueldo?¿Por qué Messi no juega gratis?

Porque legalmente es imposible, lo dice Colin Millar, experto en fútbol europeo. El periodista revela que la truncada renovación de Messi con los azulgranas no solo dependía de ellos. “Legalmente, habría sido imposible que Lionel Messi jugara gratis en el Barcelona. La legislación española exige que cualquier contrato nuevo sea un mínimo del 50 por ciento del salario anterior (esto se establece para evitar la manipulación financiera)”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Ese fue el detonante que terminó con la salida de Messi del Barza. El club trató, aunque tardíamente, de hacer ‘encajar’ los números, quiso reducir el sueldo a Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets, pero no se llegó a un acuerdo. Además, a pesar de su situación económica -y aún pendiente la renovación de Lio- contrataron a Memphis Depay, Serio Agüero, Eric García (libres) y a Emerson Royal (9 millones de euros).

“El año pasado sufrieron pérdidas de casi 500 millones de euros, y su presupuesto salarial, que va a ser mejorado por La Liga esta temporada, los limita a poco menos de 200 millones de euros. El Barcelona tiene un presupuesto salarial comparable al de un club de la Premier League en la tabla media”, añadió Millar en entrevista para talkSPORT de Inglaterra.

“Eso le muestra cuánto necesitan quitarse de la factura salarial. Necesitaban hacer estos enormes recortes y lo que tenían que hacer era conseguir que aproximadamente el 70 por ciento de sus salarios se destinaran a sus ingresos”, finalizó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.